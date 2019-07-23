Ekonomi TÜRESten dikkat çeken tatil çıkışı 9 güne karşıyız
İŞ DÜNYASI

TÜRES'ten dikkat çeken tatil çıkışı: 9 güne karşıyız

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kaç gün tatil olacağına yönelik tartışmalarda başladı. Turizm sektörü temsilcileri bayram tatilinin perşembe ve cuma günleri birleştirilerek 9 güne çıkarılması yönünde çağrıda bulunurken, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği'nden ise dikkat çeken bir yorum geldi. Turizmin sadece deniz ve kumdan ibaret olmayıp ülkedeki bütün üretici ve ihracatçıların da düşünülmesi gerektiğini söyleyen TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, tatil süresinin 9 gün olmasına karşı olduklarını belirtti.

Haber Merkezi IHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Günler önce başlayan halen devam eden ‘bayram tatili kaç gün olmalı?’ tartışmasına ilişkin yeni değerlendirmeler geliyor.

TURİZM SADECE DENİZ VE KUMDAN İBARET DEĞİL

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olması gerektiğine yönelik yapılan yorumlara bir değerlendirme de Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl’den geldi. Bingöl, uzun tatil sürelerinin turizm sektörünün bir kısmına ve kıyı şehirlerine yaradığını ama turizmin sadece deniz ve kumdan ibaret olmayıp ülkedeki bütün üretici ve ihracatçıların da düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı için 9 gün tatil çağrısı
EKONOMİ
Kurban Bayramı için 9 gün tatil çağrısı

''9 GÜN TATİLE KARŞIYIZ''

Bingöl açıklamasında şunları kaydetti: “Uzun tatillerin kime ne faydası var, bu konuda turizm sektörünün bir kısmı karlı çıkarken geri kalan üretici ise zor duruma düşüyor, üretim ve ticari hayat kesintiye uğruyor. Turizm sadece deniz ve kumdan ibaret değildir. Uzun tatillerde sahil kentleri büyük bir gelir sağlarken diğer şehirlerin ekonomisi ise bundan olumsuz etkileniyor. Bundan dolayı bayram tatili süresinin 9 gün olmasına karşıyız ve bu konuda artık üreticiler, ihracatçılar ve diğer şehirlerin esnafı da düşünülmelidir. Tatil ve bayram herkesin hakkı ancak süreleri ülke ekonomisine zarar vermeyecek bir şekilde planlanmalı bunun ülkeye faydası mı var zararı mı var bu hususta da bir araştırma yapılmalıdır. Turizmde bu yıl önemli bir hareketlilik var ve bundan dolayı biz de ülkemiz adına sevinçliyiz. Ama bir taraf sevinirken diğer bir tarafı da zarara uğratmamalıyız.”

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