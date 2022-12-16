Ekonomi Türk savaş uçakları Egede eğitim uçuşu yaptı
SAVUNMA SANAYİ

Türk savaş uçakları Ege'de eğitim uçuşu yaptı

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı muharip ve destek uçakları, Ege'de uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi AA
Türk savaş uçakları Egede eğitim uçuşu yaptı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Ege’nin uluslararası hava sahasında eğitim.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan muharip ve destek uçakları, Ege'de uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etmek için çeşitli üslerden havalandı.

Bakanlık, eğitim uçuşu sırasında çekilen görüntüleri de paylaştı.

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