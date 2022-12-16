Türk savaş uçakları Ege'de eğitim uçuşu yaptı

Selçuk Bayraktar paylaştı: "Bayraktar KIZILELMA'nın ilk uçuş günü"

Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Kızılelma'nın gerçekleşen ilk başarılı uçuşunun ardından açıklama yaptı. Bayraktar: 'Bu uçuşla ülkemiz, havacılıkta yeni bir dünyanın kapılarını açmış oldu. Tıpkı ecdadımızın demir dağların kapılarını açtığı gibi...'