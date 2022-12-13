Dünya Atinayı şimdi de TF-X korkusu sardı Türkiye ile İngiltere arasındaki iş birliğini hedef aldılar
AVRUPA

Atina’yı şimdi de TF-X korkusu sardı: Türkiye ile İngiltere arasındaki iş birliğini hedef aldılar

Her fırsatta Türkiye’ye yönelik provokatif girişimlerde bulunan Yunanistan, Tayfun balistik füzesinin ardından şimdi de 5. Nesil Milli Savaş Uçağı projesi TF-X’i hedef aldı. Türkiye ile İngiltere arasındaki yakın iş birliğini konu edinen Yunan basını, TF-X ve Doğu Akdeniz'de yürütülen iş birliğinin Atina yönetiminin aleyhine olacağını yazdı.

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Atina’yı şimdi de TF-X korkusu sardı: Türkiye ile İngiltere arasındaki iş birliğini hedef aldılar
Yunanistan, 5. Nesil Milli Savaş Uçağı projesi TF-X’i hedef aldı.

Her fırsatta Türkiye'ye yönelik provokatif girişimlerde bulunan, uluslararası anlaşmalara göre silahsızlandırılması gereken adaları ABD desteğiyle cephaneliğe dönüştüren Yunanistan ve Güney Kıbrıs ikilisinin yeni hedefi Türkiye'nin, 5. Nesil savaş uçağı projesi TF-X. Son dönemde savunma sanayiinde önemli adımlar atan ve Tayfun balistik füzesiyle, Yunanistan medyasının manşetlerine taşınan Türkiye'nin, yerli üretim savaş uçağına sahip olacağının görülmesi Atina'daki paniği artırdı. Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye ile İngiltere arasında gelişen ilişkiler ve TF-X projesinde İngiliz savunma sanayii şirketlerinin varlığının Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta endişeye neden olduğu iddia edildi. Gazete, Brexit sonrasında Avrupa Birliği ile bağlarını atan İngiltere'nin Doğu Akdeniz'de alternatif politikalar yürüttüğünü belirterek bunun bölgede Türkiye karşıtı girişimlerde bulunan Atina'yı endişelendirdiği kaydedildi. Haberde, BAE Systems ve Rolls Royce gibi TF-X projesinde yer alması muhtemel İngiliz şirketleri de hedefe kondu. Gazetede, İngiltere'nin, insansız hava araçları alanında da Türkiye ile iş birliği yapmayı hedeflediğine dikkat çekildi.

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