Ekonomi Türkiyede en fazla konut satılan ilçeler
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Türkiye’de en fazla konut satılan ilçeler

TÜİK verileri üzerinden gerçekleştirilen araştırmaya göre, 2019 yılında Türkiye’de en fazla konut satışının yapıldığı ilçe İstanbul Esenyurt oldu. Esenyurt’ta yılın ilk 8 ayında 18 bin 976 konut satılırken, onu 11 bin 510 konut satışıyla Antalya’nın Kepez ve 10 bin 651 konut satışıyla Ankara’nın Keçiören ilçeleri izledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv: Esenyurt konut projeleri.
Foto/arşiv: Esenyurt konut projeleri.

TÜİK Konut Satış İstatistikleri üzerinden gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türkiye’de en fazla konut satışının gerçekleştiği ilçeler belli oldu.

Türkiye genelinde, nüfusu 159 binin üzerinde olan toplam 159 ilçenin dahil edildiği araştırma, özellikle Anadolu’da yer alan ilçelerde uygun fiyatlı konutlara olan talebin canlılığını koruduğunu gösterdi.

ESENYURT BİRİNCİ, KEPEZ VE KEÇİÖREN TAKİPTE

Araştırmayla ilgili detaylı bilgi veren FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “2019’un ilk 8 ayındaki konut satış istatistiklerine göre hazırlanan araştırmaya göre, Türkiye’de en fazla konut satışının yapıldığı ilçe geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul’un Esenyurt ilçesi oldu. Esenyurt’ta yılın ilk 8 ayında 18 bin 976 konut satılırken, onu 11 bin 510 konut satışıyla Antalya’nın Kepez ve 10 bin 651 konut satışıyla Ankara’nın Keçiören ilçeleri izledi” şeklinde konuştu.

ANADOLU ŞEHİRLERİ ATAKTA

Listede özellikle Ankara ilçelerinin önemli bir ağırlığı olduğunu dile getiren Eyüp Akbal şöyle devam etti: “Listede Anadolu ilçelerinin ağırlığı göze çarpıyor. İlk 10 içinde İstanbul’u temsil eden tek ilçe Esenyurt olurken, Ankara’dan tam 4 ilçe ilk 10 içinde yer aldı. Antalya, Bursa, Gaziantep ve Konya de yine ilçelerini ilk 10 arasına sokabilen diğer şehirler.”

ANKARA’DA CİDDİ BİR TALEP VAR

2018 satış istatistiklerinde, Ankara’dan 3 ilçenin ilk 10’a girdiğini, 2019’un ilk 8 ayı itibarıyla ise bu sayının 4’e yükseldiğini sözlerine ekleyen Eyüp Akbal, “Ankara’nın Keçiören, Çankaya, Mamak ve Yenimahalle ilçeleri, Türkiye genelinde en fazla konut satışının gerçekleştiği ilk 10 ilçe arasında yer alıyor. Bunun dışında Bursa’dan Nilüfer, Gaziantep’ten Şahinbey, Antalya’dan Alanya ve Konya’dan Selçuklu ilk 10 içinde yer alan diğer ilçeler” ifadelerini kullandı.

BEYKOZ SONDAN İKİNCİ SIRADA

Araştırmada son sırada yer alan ilçelerin Van’ın Erciş ve İstanbul’un Beykoz ilçeleri olduğunun altını çizen Eyüp Akbal, “Beykoz’un 250 bine yakın nüfusu olmasına rağmen, ilçedeki konut stokunun azlığı ve konut tipinin daha çok üst gelire hitap eden ünitelerden oluşması bu sonuçtaki en büyük etkenlerden bir tanesi” dedi.

Anadolu’da konut iştahı devam ediyor Geçtiğimiz ay içinde yayınladıkları “Türkiye’de Konut İştahı” araştırmasının da Anadolu’daki konut alma iştahını ortaya koyduğunu; bu araştırmanın da yine bu sonuçlarını doğruladığını ifade eden Eyüp Akbal şunları söyledi:

“Bu aslında FuzulEv olarak bizim uzun zamandır üzerinde durduğumuz bir konu. Türkiye’de gayrimenkul almak isteyen, bu konuda iştahı bulunan çok ciddi bir kesim var. Bu kesimin ev hayallerini gerçekleştirebilmeleri için onlara uygun koşulların sağlanması çok önemli. Anadolu’da uygun fiyatlı, metrekare fiyatı 2.500 TL civarında konutlara ciddi bir talep var ve bu talebin daha uzun süre devam etmesini bekliyoruz.”

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