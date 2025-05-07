Üç kadın senede 1 milyon fide ekiyor

Erzurum’un Uzundere ilçesinde yaşayan Fatma Canbaş, Hülya Canbaş ve Ayşe Okur, 2006 yılında çıktıkları seracılık yolculuğunda bugün Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük çiçek ve fide üreticilerinden biri olmayı başardı. Kadın girişimciler, her yıl 1 milyondan fazla fide ve çiçek üreterek Türkiye’nin dört bir yanına ürün gönderiyor. 2016 yılından itibaren üretim alanlarını genişleten ortaklar, artan taleple birlikte hem üretim kapasitesini hem de istihdamı artırdı. Sadece üretimle sınırlı kalmayan girişimci kadınlar, Uzundere’de yaşayan birçok kadına da iş imkanı sundu. Ekip, her yıl onlarca kişiye geçim kapısı açıyor.