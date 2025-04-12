Üreticiler meyve ağaçlarını soğuktan yaktıkları ateşle koruyorlar

“Geçtiğimiz akşam yaşanan zirai don olayı yeni çiçek açan elma, armut, kiraz, ceviz, şeftali gibi meyve ağaçlarının zarar görmesine neden oldu. Önümüzdeki 2 gün için de soğuk havanın etkili olacağı açıklanıyor. Bizler de bahçelerimizde bulunan çiçek açan meyve ağalarını, eski bir gelenek olan ateş yakma yöntemiyle korumaya çalışıyoruz. Başka çaremiz yok. Meyve üreticileri, 'Ne kurtarırsam kar mantığı' ile böyle bir şey yapıyor. Allah beterinden korusun. Tüm ağaçlar çiçek açtı. Eskiden bahçelerde saman yakılırdı, şimdi lastik yakılıyor. Bu şekilde korumaya çalışıyorlar. Bazı vatandaşlar, yükselen duman ve alevleri görünce yangın çıktığını sanıp itfaiyeye haber veriyorlar"