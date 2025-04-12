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Üreticiler meyve ağaçlarını soğuktan yaktıkları ateşle koruyorlar

Üreticiler meyve ağaçlarını soğuktan yaktıkları ateşle koruyorlar

14:2112/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
DHA
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meyve üreticileri, gece yaşanan zirai don olayına karşı yeni çiçek açan meyve ağaçlarının zarar görmemesi için bahçelerinde ateş yakıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 140 bin dekar alanda meyve yetiştiren çiftçiler, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi nedeniyle meyve ağaçlarını eski bir gelenek olarak bilinen, bahçelerinde ateş yakarak korumaya çalışıyor.


Nisan ayında yaşanan soğuk ve kar yağışının en fazla meyve üreticisini etkilediğini söyleyen İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik,
“Geçtiğimiz akşam yaşanan zirai don olayı yeni çiçek açan elma, armut, kiraz, ceviz, şeftali gibi meyve ağaçlarının zarar görmesine neden oldu. Önümüzdeki 2 gün için de soğuk havanın etkili olacağı açıklanıyor. Bizler de bahçelerimizde bulunan çiçek açan meyve ağalarını, eski bir gelenek olan ateş yakma yöntemiyle korumaya çalışıyoruz. Başka çaremiz yok. Meyve üreticileri, 'Ne kurtarırsam kar mantığı' ile böyle bir şey yapıyor. Allah beterinden korusun. Tüm ağaçlar çiçek açtı. Eskiden bahçelerde saman yakılırdı, şimdi lastik yakılıyor. Bu şekilde korumaya çalışıyorlar. Bazı vatandaşlar, yükselen duman ve alevleri görünce yangın çıktığını sanıp itfaiyeye haber veriyorlar"
diye konuştu.

Elma bahçesinde ateş yakan bahçe sahibi Ahmet Kocaçepel, "Geçtiğimiz akşam bahçelerimiz hasar gördü. Kalan çiçekleri de korumak için böyle bir yöntem yaptık. Eski bir gelenektir zaten ateş yakmak" dedi.



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