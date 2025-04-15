Zirai donun faturası ağır

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve don; üzüm, kayısı, elma, fındık ve kiraz gibi pek çok tarım ürününe büyük zarar verdi. Doğu Anadolu’dan İç Anadolu’ya, Karadeniz’den Ege’ye birçok bölgede erken çiçek açan meyve ağaçları dondan yandı, çiftçi zor durumda kaldı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal zirai donun tarıma büyük zarar verdiğini belirtirken, 36 ili etkileyen don için hasar tespit çalışmaları da başladı.





ÇİFTÇİNİN ZARARI KARŞILANMALI

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, erken ekilen pancarların zirai don nedeniyle kaybedildiğini belirterek, saha incelemelerine başladıklarını söyledi. Çiçeklenen ihracatlık kirazda ciddi hasar oluştuğuna dikkat çeken Kırkgöz, “Bu yaz meyveyi biraz az yiyeceğiz ve hatta pahalı yiyeceğiz gibi görünüyor. Afetlerde çiftçilerimizin desteklenmesi gerekiyor” dedi. Kırkgöz, ciddi hasarın oluştuğu tarlaların zaman geçirilmeden tekrar ekime hazırlanması gerektiğini de ifade etti. Ülkenin önemli bölümünde etkili olan zirai don Bursa’daki tarım ürünlerinde de ciddi hasar oluşturdu.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, üreticilerden gelen talepler üzerine saha çalışmalarına ağırlık verdi ve hasar tespit çalışmalarına başladı.





BURSA'YA FATURASI AĞIR OLDU

Ekiplerin yaptığı ilk tespitler çerçevesinde ilçelere göre değişmekle beraber özellikle meyvelerde yüzde 30 ila 80 arasında kayıpların oluştuğu belirtildi. Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Fevzi Çakmak "Kiraz, erik, kayısı, şetfali, nektarin ve hatta cevizde bile ciddi anlamda zararlar var. İznik, Orhangazi, İnegöl, Kestel’de hasar oranları çok daha ciddi boyutlarda. Bu zamanda yakalanınca bütün çiçek ve meyve tomurcukları dondu. Zirai donun Bursa’daki faturası çok ağır oldu" ifadesini kullandı.Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, yaşanan zirai don olayının, kayısı ağaçların meyve tutum sürecinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Malatya genelinde verim kaybı büyük. Sadece meyve değil, ağaçların sürgünlerinde ve yapraklarında da yanmalar mevcut. Bu da ilerleyen yıllarda ağaç gelişimini olumsuz etkileyebilir” diye konuştu. Tokat’ta da etkili olan zirai don, meyve ağaçları ve tarım ürünlerine büyük zarar verirken, hasar tespit ve destek çalışmaları başladı.





Gıda güvenliğini tehlikeye sokmaz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai don olayıyla ilgili hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ancak gıda güvenliğini tehlikeye sokacak bir problem olmadığını söyledi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yumaklı'nın, bürokratlarla zirai don olayını değerlendirme toplantısı yaptığı belirtildi. Yumaklı, toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Olumsuz hava koşulları sonrası bazı bölgelerde yaşanan zirai don olayı ile ilgili bütün ekipler sahada gerekli çalışmaları yürütüyor ve hasar tespit çalışmalarına başladı" dedi. Konuyla alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı detaylı bilgilendirdiğini belirten Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmaların süratle gerçekleştirilmesi ve hızlıca tamamlanması yönünde talimat verdiğini ifade etti. Bakan Yumaklı, don olayının gıda güvenliğini etkileyeceği iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek “Bunların kesinlikle iyi niyetli yorumlar olmadığını belirtmek istiyorum. Türkiye'nin, son yaşanan don olayı sonrasında stratejik ürünlerle ilgili gıda arz güvenliğine ilişkin herhangi bir problem olmadığını belirtmek istiyorum" ifadesini kullandı.





5 SORUDA TARIM SİGORTASI

TARSİM tarafından hangi branşlarda ve olaylarda sigorta ödemesi yapılıyor?

TARSİM’de bitkisel ürün, köy bazlı verim, gelir koruma, sera, büyükbaş hayvan hayat, küçükbaş hayvan hayat, kümes hayvanları hayat, su ürünleri hayat, arıcılık, ipek böceği ve gelir koruma branşlarında sigorta ödemeleri gerçekleştiriliyor. Don riskinin ürünlerde neden olduğu miktar kaybı güvence altına alınabiliyor.

Devlet destekli tarım sigortası için Bakanlık kayıt sistemine kaydolma şartı var mı?

Üreticilerin, bunun için Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerinde, branş bazında Bakanlıkça belirlenen kayıt sistemlerine kaydolmaları ve bilgilerini her yıl güncellemeleri gerekiyor.

Tarım sigortası poliçesi nasıl yaptırılır?

TARSİM poliçeleri, Tarım Sigortaları Havuzu adına sigorta sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri tarafından düzenlenebiliyor.

Üreticinin ödeyeceği primler belirlenirken hangi kriterler göz önünde bulunduruluyor?

Hasar-prim dengesi, hasar büyüklüğü ve hepsinden önemlisi primlerin üretici tarafından ödenebilirliği dikkate alınarak gerekli düzenlemeler sigortacılık esaslarına dayalı yapılıyor.

Hasar tazminatı ne zaman ve nasıl ödenir?

Sigortalarda hasar dosyasındaki tüm işlemleri tamamlanarak, kesinleşmiş olan tazminat miktarı en geç 30 gün içinde sigortalıya ödeniyor. Ziraat Bankası’nda hesabı olmayan tazminat sahipleri ise merkezi ödeme sistemi üzerinden hasarlarını tahsil edebiliyor.



