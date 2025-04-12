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Tarım temalı tasarım vatandaşın ilgi odağı

Tarım temalı tasarım vatandaşın ilgi odağı

04:0012/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Süslemeler ve özel tasarımlarla dikkat çeken stantlar Konyalılardan ilgi görüyor.
Süslemeler ve özel tasarımlarla dikkat çeken stantlar Konyalılardan ilgi görüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin çeşitli noktalarında oluşturduğu tarım temalı dekoratif alanlar ilgi görüyor. Dünyanın sayılı tarım fuarlarından biri olarak gösterilen Konya Tarım Fuarı’nın 21’incisi, yurt içinden ve yurt dışından yoğun katılımla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi de fuar kapsamında hem ziyaretçilere hem de Konyalılara tarımın önemini farklı bir bakış açısıyla göstermek amacıyla çeşitli noktalarda tarım temalı özel tasarım alanları oluşturdu.


#Konya Büyükşehir Belediyesi
#tarım
#tasarım
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