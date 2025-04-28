Akıllı tarım serayı üretime döndürdü

Türk tarımı için faaliyet gösteren şirketler, farklı inovatif ürünlerle sektöre canlılık getiriyor. Yerli firma Agromini geliştirdiği akıllı tarım ve sulama sistemi ile iddialı bir çözüm modeli ortaya koydu. Yalova’da 12 dönümlük serada verimi yüzde 100’ün üzerinde artıran sistem, maliyetleri ise yüzde 40 düşürdü.





MALİYET AVANTAJI

Kocaeli’de bulunan merkez ofislerinde sistemi anlatan ve Tarım Bakanlığı’na bağlı Agromini Tarım Teknoloji Kurucusu CEO’su Sabri Bozkurt, “Seramızın üretim ömrü bitmiş gibi bir tablo vardı. Geliştirdiğimiz sistemle verimi artırarak serayı canlandırdık. Bu verim artışı ve maliyet avantajı ile birkaç yılda sera eski günlerine dönecek ve kâr etmeye başlayacak” diye konuştu.





YAPAY ZEKAYLA HER ŞEY KONTROL ALTINDA

Agromini’nin yapay zekayla geliştirdiği akıllı sulama sistemleri, bitkilerin suya ihtiyacı olduğu dönemde devreye girerek su kullanımını önemli ölçüde azaltıyor. Sensörler çiçek açma döneminden önce sulamayı durdurunca, su tüketiminde yüzde 70’e varan tasarruf sağlıyor. Ayrıca sistem personel ihtiyacı da ortadan kaldırdığı için maliyette önemli ölçüde tasarruf da ediyor. Sistemin çöp telefonu üzerinden uzaktan yönetilebildiğini anlatan Sabri Bozkurt, “Tarım yapılan sera, bahçe ya da tarlayı sensörler otomatik ölçümlüyor. Sistem, bitkinin ihtiyacını ve ona göre ne zaman su vermesi gerektiğini otomatik olarak hesaplıyor” dedi.





YURT DIŞI PAZARINA GÖZ DIKTI

Sistemin çalışması için ise güneş panelinin yeterli olduğunu dile getiren Sabri Bozkurt, “300 watt (yaklaşık üç ampulün harcadığı enerji) yeterli oluyor. Bu da güneş enerjisiyle 10 dönümlük bir yerin ihtiyacını karşılıyor” dedi. Agromini’nin, bu yıl yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 20 milyon liralık satış gerçekleştirmeyi hedeflediğini belirten Bozkurt, yıl sonuna kadar 20 ilde ve 450 bin dönüm arazide kurulum planladıklarını vurguladı.



