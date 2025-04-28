Hedef: Asya ve Amerika'dan 15 milyon turist

Türk Hava Yolları (THY), dünya genelinde turistlerin tatil planlarını beklemeye aldığı; havacılıkta kârsızlıkların yaşandığı bir dönemde, nitelikli turist çekebilmek için yeni planlar açıkladı. Japonya’da düzenlenen EXPO 2025 Osaka’da bir araya geldiğimiz THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, yüksek harcama yapan turistleri Türkiye’ye çekme hedeflerini anlattı. Türkiye'ye tatil yapmayı tercih eden, kültür turizmi ve gastronomi odaklı turistlerin katma değeri yüksek olduğuna dikkat çeken Bolat, "Kültürel tanıtımlara büyük önem veriyoruz. Katma değeri yüksek olan bu turistler hem Türkiye hem THY için önemli bir kitle. Söz konusu turistlerin ortalama 3 bin dolar harcadığı tahmin ediliyor. 2033'e giderken Asya ve Amerika kıtasında toplam 11 ülke hedefi koyduk. ABD, Kanada Meksika, Japonya, Singapur, Avustralya, Malezya, Tayvan, Çin, Endonezya ve Güney Kore’den Türkiye’ye geçen yıl 3,3 milyon turist geldi. Hedefimiz bu sayıyı 15 milyon turiste çıkarıp, 45 milyar dolar gelir elde etmek” dedi.





45 MİLYAR $'LIK GELİR HEDEFİ

Bolat, katma değeri yüksek turistlerin Türkiye’ye çekebilmek için neler yapacaklarını da paylaştı. 45 milyar dolarlık nitelikli turist geliri hedefine ulaşmak için tanıtımları sürdüreceklerini belirten Bolat, “Yabancılar Türkiye’ye neden gelmeli? Bunu anlatmaya çalışıyor ve tanıtım faaliyetlerimizi bu çerçevede yapıyoruz. Anadolu’nun insanlık tarihindeki köklü geçmişini gün yüzüne çıkarmaya gayret ediyoruz. İlk köy, ilk şehir, ilk devlet ve ilk imparatorluk kalıntılarını Anadolu’da görüyoruz. nsanları, coğrafyaları ve medeniyetleri birbirine bağlıyoruz. Türkiye’de UNESCO’nun kalıcı miras listesinde şu anda 22 yapı var. Bu yerlerin sayısını artırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.





2025 YILINA İYİ BAŞLADIK

THY’nin Japonya- Türkiye arasında geçen yıl 400 bin yolcu taşıdığının bilgisini veren Bolat, bu yılki rakamların daha iyi olduğunu ifade etti. THY’nin 1989’den beri Japonya’ya sefer düzenlediğine değinen Bolat, şöyle devam etti: “Tokyo ve Osaka’ya şu anda haftanın her günü İstanbul’dan seferimiz var. Japonya’dan bu yıl 550 bin turist taşıma hedefliyoruz. Bu yolcuların 200 bini Japon turist olmasını bekliyoruz. 2025’e iyi başladık ve ilk üç ayda yüzde 19 artışla 130 bin yolcu taşıdık. 2033’e kadar bu rakamı 1 milyon kişiye çıkarmayı hedefliyoruz.”





TATİL PLANLARI BEKLEMEDE

Küresel ekonomide yaşanan son gelişmelerin ardından dünya genelindeki turistlerin tatil planlarını beklemeye aldığını ifade eden THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, “Küresel havacılık sektöründe bir sallantı var. ABD’liler planlarını revize etti. Bizim de şubat ayında yağan kar krizi nedeniyle bir duraksamamız var. Nisan ayı çok iyi, kayıplarımızı karşıladık. Yaşanan olumsuzluklar sonrası bu yılki hedeflerimizde değişiklik yapmayacağız. 2025 planımızı koruyacağız. Zaten yılın ilk 3 ayı sıkıntılı olur, sonrası iyi gelir" diye konuştu.





YOLCU BAŞINA KÂR GERİLEDİ

Son 20 yılda yüzde 13,2 oranında büyüdüklerini; gelecek 10 sene içerisinde ise yüzde 7,7 ile daha yavaş büyüme beklediklerini dile getiren Bolat, yolcu başına kârın ise 14 dolara gerilediği bilgisini verdi. Bolat, destinasyonlara göre değişmekle birlikte, bazı yolcuların cüzi miktarlarda farklar da olsa daha uygun uçak bileti bulduğu havayollarına yöneldiğini; bunun da yolcu başına kârlılıkları düşürdüğüne işaret etti. Bolat, "Bize 'belli bir kaliteniz var ama pahalısınız' deniliyor. Yolcu başına kâr 14 dolar. Dolayısıyla marjların çok düşük olduğu bir sektör. Yatırımların devam etmesi için kârlılıkların olması lazım" değerlendirmesini yaptı.





EXPO 2025'TE TANITIM ATAĞI

THY’nin nitelikli turist kapmaya çalıştığı ülkelerden 8’inin Uzak Doğu’da olması Japonya’da düzenlenen EXPO 2025 Osaka’nın önemini artırdı. Türkiye’nin milli katılım sağladığı ve 6 ay boyunca açık kalacak fuarda güçlü bir katılım yapan THY, 30 milyon ziyaretçinin beklendiği fuarı fırsata çevirdi. Osaka’da Türkiye tanıtım etkinliği düzenlendi. Geceye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, milletvekilleri, Japon turizm ajansları, ülke konsolosları ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.





KUSHIMOTO BELGESELININ GÖSTERIMI YAPILDI

1890 yılında Japonya’nın Kushimoto kenti yakınlarında fırtınaya yakalanan Ertuğrul Fırkateyni’ndeki askerlerimizi kurtaran Japon halkını ve 1985’te İran’da mahsur kalan Japonları kurtaran Türk Hava Yolları mürettebatını konu alan “Kushimoto” belgeselinin tanıtımı ve özel gösterimi yapıldı.



