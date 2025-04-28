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Faizler çok yüksek böyle bir kâr yok

Faizler çok yüksek böyle bir kâr yok

04:0028/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Rifat Hisarcıklıoğlu, Palandöken Ekonomi Forumu'na katıldı.
Rifat Hisarcıklıoğlu, Palandöken Ekonomi Forumu'na katıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, faizlerin yatırım için çok yüksek olduğunu söyledi: Yüksek enflasyondan dolayı finansmana ulaşımda çok sıkıntı çekiyoruz; faiz oranları da çok yüksek, böyle bir kâr yok... O kârı ödeyecek bir durumumuz da yok.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yaşadığımız en büyük sorunlardan biri yüksek enflasyon, enflasyon tek haneye inmeden ekonomideki riskleri azaltamayız" dedi. Palandöken Ekonomi Forumu için kente gelen Hisarcıklıoğlu, Erzurum Ticaret Borsası yeni hizmet binasında iş dünyası temsilcileriyle buluşarak, ekonomi gündemini değerlendirdi.


FİNANSMANA ERİŞEMİYORUZ

Yatırım için faizlerin hala yüksek olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "Daha önce tek haneli enflasyonu yaşadık hepimiz biliyoruz. Bütün banka müdürleri sizlerin kapınızın önünde kuyruklarda 'krediyi benden kullan, şöyle cazip, böyle cazip şunu bunu veriyoruz' derlerdi. Şimdi maalesef yüksek enflasyondan dolayı finansmana ulaşımda çok sıkıntı çekiyoruz, faiz oranları da çok yüksek, böyle bir kâr yok. O kârı ödeyecek bir durumumuz da yok. İnşallah yakında izin alırsak kredi garanti fonu kapsamında da bir müjdemiz olacak."


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