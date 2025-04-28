Faizler çok yüksek böyle bir kâr yok

Yatırım için faizlerin hala yüksek olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "Daha önce tek haneli enflasyonu yaşadık hepimiz biliyoruz. Bütün banka müdürleri sizlerin kapınızın önünde kuyruklarda 'krediyi benden kullan, şöyle cazip, böyle cazip şunu bunu veriyoruz' derlerdi. Şimdi maalesef yüksek enflasyondan dolayı finansmana ulaşımda çok sıkıntı çekiyoruz, faiz oranları da çok yüksek, böyle bir kâr yok. O kârı ödeyecek bir durumumuz da yok. İnşallah yakında izin alırsak kredi garanti fonu kapsamında da bir müjdemiz olacak."