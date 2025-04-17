Avrupa Merkez Bankası yedinci kez faiz indirdi

ECB tahminlerine göre ABD'nin artırdığı gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesi durumunda 20 ülkeden oluşan Euro Bölgesi'nde büyüme 0,5 puan düşecek, yani yarı yarıya azalacak. Gümrük vergilerindeki artışa AB'nin karşılık vermesi halinde ise ekonomi tahminlerden daha fazla yavaşlayabilir.