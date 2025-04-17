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Avrupa Merkez Bankası yedinci kez faiz indirdi

Avrupa Merkez Bankası yedinci kez faiz indirdi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
15:1917/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Nisan ayındaki toplantısında mevduat faizini 25 baz puan azaltarak yüzde 2,25 seviyesine çekti. Böylece ECB, son sekiz toplantısının yedisinde faiz indirimine gitmiş oldu.

ECB, halihazırda sorunlar yaşayan ve ABD'nin gümrük vergilerinden de büyük ölçüde etkilenmesi beklenen Euro Bölgesi ekonomisini desteklemek için faiz indirimine devam etti.


Yedinci kez indirime gidildi


ECB, nisan toplantısında mevduat faizini 25 baz puanlık indirimle yüzde 2,25'e düşürdü. ECB böylece son sekiz toplantıda yedinci kez faiz indirdi.

ECB tahminlerine göre ABD'nin artırdığı gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesi durumunda 20 ülkeden oluşan Euro Bölgesi'nde büyüme 0,5 puan düşecek, yani yarı yarıya azalacak. Gümrük vergilerindeki artışa AB'nin karşılık vermesi halinde ise ekonomi tahminlerden daha fazla yavaşlayabilir.

Morgan Stanley tarafından yayımlanan bir raporda, mevcut piyasa koşulları ve döviz kurları uyarınca enflasyonun yakında ECB'nin hedeflediği yüzde 2 seviyesinin de altına düşebileceği belirtildi.


Euro Bölgesi'nde enflasyon mart sonu itibarıyla yüzde 2,2 düzeyinde bulunuyor.




#Avrupa Merkez Bankası
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