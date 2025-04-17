Avrupa Merkez Bankası yedinci kez faiz indirdi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Nisan ayındaki toplantısında mevduat faizini 25 baz puan azaltarak yüzde 2,25 seviyesine çekti. Böylece ECB, son sekiz toplantısının yedisinde faiz indirimine gitmiş oldu.
ECB, halihazırda sorunlar yaşayan ve ABD'nin gümrük vergilerinden de büyük ölçüde etkilenmesi beklenen Euro Bölgesi ekonomisini desteklemek için faiz indirimine devam etti.
Yedinci kez indirime gidildi
Morgan Stanley tarafından yayımlanan bir raporda, mevcut piyasa koşulları ve döviz kurları uyarınca enflasyonun yakında ECB'nin hedeflediği yüzde 2 seviyesinin de altına düşebileceği belirtildi.
Euro Bölgesi'nde enflasyon mart sonu itibarıyla yüzde 2,2 düzeyinde bulunuyor.