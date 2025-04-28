Sağlık turistine dijital kimlik

Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ), ülkenin sağlık turizminde marka değerini artırmak ve uluslararası arenada daha görünür hale getirmek amacıyla kapsamlı bir tanıtım ve regülasyon planı başlattı. Edirne’de düzenlenen Balkan Sağlık İş Forumu’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında yürütülen iş birliği sayesinde, tanıtım faaliyetlerinin artık daha merkezi ve organize bir şekilde yürüyeceğini belirtti. Ünver, “USHAŞ olarak HealthTürkiye platformu üzerinden, Türkiye’nin sağlık hizmetlerini küresel ölçekte tanıtacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığının yurt dışı tanıtım ağını ve Ticaret Bakanlığı'nın destek mekanizmalarını da kullanacağız. Bu ortaklık, sağlık turizmi için tarihi bir sıçrama anlamına geliyor” dedi. Ünver, üçlü protokol kapsamında toplam 6 milyon dolarlık tanıtım bütçesi oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.





KAYIT DIŞILIK ÖNLENECEK

Tanıtımın yanı sıra, sağlık turistlerinin Türkiye’de güvenli ve kaliteli hizmet almalarını sağlamak için yeni dijital sistemler de geliştiriliyor. Bu kapsamda Ünver, İçişleri Bakanlığı ile yürütülen ortak çalışmanın detaylarını paylaştı. Buna göre, Türkiye'ye sağlık hizmeti almak amacıyla gelen her yabancıya bir "rejister kodu" verilecek. Bu kod, kişinin aldığı sağlık hizmetlerinin kayıt altına alınmasını ve olası mağduriyetlerin önlenmesini sağlayacak. Ünver bu sistemi, "Sağlık turistleri için bir tür dijital kimlik oluşturacağız. Sağlık hizmetine başvurduğu andan itibaren tüm süreçler bu kodla izlenebilecek. Böylece hem hasta güvenliği sağlanacak hem de sağlık turizmindeki kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçilecek. Ayrıca ülkeden ayrıldıktan sonra da bu kişilere ulaşıp hizmet sonrası memnuniyetlerini ölçeceğiz" ifadeleri ile anlattı.





OTELLERE KAREKOD

Önemli bir diğer yenilik ise turistlerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirilecek olan otel karekod sistemi olacak. Ünver, “Türkiye’de sağlık hizmeti almak üzere gelen yabancılar, konakladıkları otellerde odalarına yerleştirilecek karekodları okutarak HealthTürkiye portalına yönlendirilecek. Burada hangi hastanelerden hangi hizmetleri alabileceklerini, ücretlendirme bilgilerini ve haklarını öğrenebilecekler. Ayrıca şikayetlerini veya memnuniyetlerini anında bildirebilecekler” dedi.



