Ucuz ürüne hemen inanmayın

Çevrimiçi alışverişlerde dolandırıcılık mağduru olmamak için uyulması gereken çok basit bazı hususlar var. Ağırlıkla internet üzerinden alışverişin yoğunlaştığı kampanya dönemlerinde alınabilecek bir dizi tedbirle, olası dolandırıcılık vakaları önlenebiliyor. İnternette satılan ürünler, maliyetlerin az olması nedeniyle fiziksel mağazalara göre daha ucuz olabilir. Ancak bir ürün normal fiyat seyrinden çok ucuza satılıyorsa dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer sitenin güvenli olduğuna dair çekinceleriniz varsa mutlaka internet üzerinden site ile ilgili arama yapmalı ve kullanıcı yorumlarını okumalısınız.