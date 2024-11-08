Hatalı desteğe küpeli önlem

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvanların küpeleriyle ilgili yerli bir teknoloji kullanılabilmesi için Savunma Sanayi Başkanlığı ile ortak bir çalışma başlattı. Buna göre, yüksek teknolojiye sahip olan Savunma Sanayi’nin tasarlayacağı ve üreteceği güvenli küpe ile hayvan kesildiği an sistemden düşülecek. Böylece kesilen hayvanlara destekleme verilmesi gibi hatalar ortadan kalkacak.





HASTALIK TAKİBİ DE YAPILABİLECEK

Güvenli elektronik küpe uygulaması, kesilen hayvanların sistemden düşülmesinin yanı sıra kayıtlılık ve hayvan hastalıklarının kontrolünde etkinliğin artırılması amacıyla da kullanılacak.





KÜPEYLE VERİM KONTROLÜ

Hayvan çiftliklerinde hata oranını en aza indirgeyecek olan küpeler, hayvanlara ait yemleme, doğum, tartım ya da sağım gibi bilgiler konusunda işlem sırasını düzenleme işi de yapabilecek. Bu özelliği sayesinde bir hayvan için yanlışlıkla birden fazla işlem yapılmamış olacak ve ayrıca işlem görmeyen hayvan da kalmayacak. Hayvanların doğru beslenmesinden verimliliğine kadar birçok bilgi bu küpeler sayesinde elde edilebilecek.





ESKI MADEN ALANLARINA 7 MILYON FIDAN

Tarımda 9 yeni gül çeşidinin tescil işlemleri 2025 yılında tamamlanacak. Süs bitkileri araştırma faaliyetleri sonucunda 30 süs bitkisi çeşidi tescil edildi. Türkiye’nin bu yerli çeşitlerinden Güneş 1919, Kurtuluş 77 ve Gonca 1961 gül çeşitlerinin özel sektöre devir işlemleri ise devam ediyor. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri kapsamında 2019-2023 yılları arasında 32,7 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Son 10 yılda toplam 14 bin 525 hektar maden sahasına 7.1 milyon fidan dikildi.





TARIMDA HASAT ÖNCESI 55 ÜRÜNDE ZİRAİ KALINTI DENETIMI

55 üründe zirai ilaç kalıntısı denetimleri de sürüyor. Hasat öncesi pestisit denetimleri son 10 yılda bin 800’den 20 bine çıkarıldığı

bildirildi. Çalışmaların etkin yürütülmesi için riskli bölgelerde Kalıntı Eylem Planı uygulamaya koyuldu. Denetim yapılacak üreticilerin

yüzde 75’i sistem üzerinden belirleniyor. Bu uygulama ile denetimlerde uygunsuzluk tespit etme oranı yaklaşık 3 kat artırıldı.



