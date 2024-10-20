Besi kapasitesi iki kat artacak

Türkiye’nin kırmızı et ile süt alanında tam bağımsız olması için yapılan çalışmalara ivme kazandırılıyor. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı anaç hayvan sayısını artırarak işletmelere Anadolu topraklarıyla uyumlu maksimum verim sağlayan hayvanlar tedarik etmek için kapasite artışına gidiyor. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) 27 bin 500 olan anaç hayvan kapasitesi bu ilk etapta 35 bine 2025 yılı tamamlanmadan ise 55 bine ulaştırılacak. TİGEM tarafından dağıtımı yapılan hayvanlar, sürekli olarak sistem içerisinde yenilenecek ve yeni işletmelere ulaştırılacak. Böylece 3 yıl içerisinde Anadolu topraklarına uyumlu hayvanların artışı ile ithalat bitirilecek ve et, süt piyasası dışarıya bağımlı olmadan yerli üreticiler ile doğru şekilde oluşturulabilecek.





COĞRAFİ ŞARTLARA UYUMLU YERLİ BOĞA 2025'TE

Genomik üstün vasıflı, genetik kapasitesi yüksek ve Türkiye’nin iklim koşullarına tam uyumlu yerli boğalar 2025 yılının Ocak ayında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretilmeye başlanacak. Böylece yerli üretim boğalar ile her iki cinsiyette daha kaliteli sığır üretimi yapılabilecek. Diğer taraftan ise yerli ırklardan doğan hayvanların iklime elverişli olmasıyla cüsseli hayvanların doğması ile hem et verimi artacak hem de ineklerde 25-30 litre arasında olan süt verimi 40 litrelere yaklaştırılacak.





İTHALATI BİTİRECEK STRATEJİK HAMLELER

İthalatın bitirilmesi için hedeflenen 2027 yılının sonunda hayvan varlığı 78,3 milyona çıkarılacak. 78,3 milyon küçük ve büyükbaş hayvanın toplamda 39 milyona yakını anaç hayvanlardan oluşacak. Böylece kesimlerin artması halinde dahi anaç hayvan sayısının fazla olması sayesinde hayvan varlığı azalmayacak.





HAYVANCILIKTA HEDEF İSTİKRARLI ÜRETİM

Hayvancılık işletmelerinin ekonomik açıdan güçlü, dirençli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağlamak

amacıyla etkin bir destekleme modeli de kullanılacak. Böylece desteklemeler işletme büyüklüğüne göre değil,

üretim miktarına göre destek verilecek. Büyükbaşta hayvan başına 5 bin 700 TL’ye kadar küçükbaşta ise 100 baş

koyuna kadar 77 bin TL'ye kadar destekler üreticilere sunulacak. Böylece, sektörde istikrarlı üretim sağlanacak.



