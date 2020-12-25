İki bakanın ortak imzasıyla yayımlandı: Vale hizmeti zorunlu olmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ortak imzasıyla 'İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan yönetmeliğe göre, vale hizmeti vermek isteyen işyerleri, vale hizmetini ruhsatına tali faaliyet olarak işletecek. Ruhsatına vale hizmetini işletmeyen işyerleri, vale hizmeti sunamayacak. Sunulan vale hizmetiyse en fazla 3 kilometre yarıçapı içerisinde karşılanacak. Hizmet bedeli, işletmecinin esnaf veya tacir sıfatına bağlı olarak mevzuatı çerçevesinde ilgili oda tarafından belirlenen fiyat tarifesini geçemeyecek.

MÜŞTERİLER, VALE HİZMETİ ALMAYA ZORLANMAYACAK

Vale hizmeti sunan işyerleri, bu hizmeti veren işletmeye kendi mülkiyeti içinde veya kiralayacağı otopark alanında yer göstermek zorunda olacak. Müşteri vale hizmeti almaya zorlanamayacak. Vale noktalarında; vale hizmeti almanın zorunlu olmadığını belirten levha bulundurmak zorunlu olacak. Kendi parseli içerisinde otoparkı olan işletmeler, ücretsiz otopark alanlarına sürücüyü yönlendirmek için yönlendirme işaretleri kullanacak. Vale hizmeti kapsamında kullanılan otopark alanlarında, güvenlik kamerası zorunlu olacak. Ücretsiz otopark alanları içerisinde, karayollarında ve halkın kullanımına açık alanlarda vale hizmeti için özel alan ayrılamayacak.

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ARAÇ HASARLARINI VE CEZALARI KARŞILAYACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, vale hizmeti veren işletme ile iş yeri arasında sözleşme yapılması zorunlu olacak. Vale işletmelerinin; 'Vale/Garaj Sigorta Poliçesi' ve 'Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi' yaptırması zorunlu olacak. Vale hizmeti veren işletme ve işyerleri, araç teslimini fiş ile yapacak. Hizmet süresi içinde ortaya çıkan araç hasarlarını, trafik cezalarını ve araç çekme bedellerini karşılayacak.

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VALE GÖREVLİSİ İÇİN İSTENİLEN VASIFLAR

Vale görevlisi, mesleki yeterlilik belgesine ve kullanılacak araç cinsine uygun sınıf sürücü belgesine sahip olacak. Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar, hırsızlık, uyuşturucu ve cinsel saldırı suçlarından mahkûm olanlar ile bu suçlardan hakkında kovuşturma bulunanlar, vale görevlisi olamayacak. Yine son 5 yıl içerisinde; bilinçli-taksirli olarak ölümlü trafik kazasına karışan, uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak ya da alkollü şekilde araç kullanan ve hız kurallarını ihlal ettiği için sürücü belgesi birden fazla geri alınan veya daimî olarak iptal edilen kişiler, vale görevlisi olamayacak.

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BELİRLİ ARALIKLARLA DENETİME TABİ TUTULACAK

1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, valilik veya kaymakamlıklarca yetkili idare, emniyet, jandarma, şoförler odası ve vale hizmeti alanında faaliyet gösteren STK temsilcilerinden oluşturulan bir komisyon marifetiyle vale işletmeleri belirli aralıklarla denetlenecek. Yönetmeliğe aykırı hareket eden vale işletmelerine Karayolları Trafik Kanununun ilgili hükümleri, Kabahatler Kanununun 22 ve 32'inci maddeleri, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin ek 3'üncü maddesi ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecek.