Yabancıya konut satışında rekor

Yabancıların mayıs ayında satın aldığı 3 bin 925 adet konut, yabancıya satışta tarihin en iyi mayıs rakamı oldu. Yılın ilk dört ayındaki güçlü seyrini mayısta da sürdüren yabancılara konut satışı, ilk beş ayda 17 bin 263 adede ulaştı. Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 9 bin 756 adet konut yabancıya satılırken, bu da yüzde 77'lik artışa işaret etti. Bu yılın mayıs ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,5 artış göstererek 2 bin 415'ten 3 bin 925'e yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi mayıs rakamları görüldü.

İSTANBUL İLK SIRADA

Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken en çok tercih ettiği il olmayı sürdürüyor. Geçen yılın mayıs ayında İstanbul'dan 854 konut satın alan yabancılar, yeni yılın mayıs ayında bin 734 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul'dan konut alımı, mayısta geçen yılın aynı aynında göre yüzde 103 artış kaydetti. Antalya, satılan 850 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Yabancılara konut satışında en fazla artışın yaşandığı il yüzde 125 ile Ankara oldu.

BEŞ AYDA IRAKLILARA 3 BİN KONUT

Türkiye'de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında Iraklılar liderliğini sürdürdü. Geçen yılın mayıs ayında 407 konut satın alan Iraklılar, bu yılın mayıs ayında 594 konutun sahibi oldu. Iraklıları, 509 konutla İranlılar, 285 konutla Ruslar, 183 konutla Afganlar, 157 Suudiler, 155 konutla Almanlar takip etti.

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Yıl sonu hedef 10 milyar dolar

Nazmi Durbakayım

İstanbul İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, bir yıldır gayrimenkul alan yabancılara tanınan teşvik ve kolaylıkların Türkiye’ye yönelimi daha da hızlandırdığını dile getiren Durbakayım, “2019’da yabancı alımlarında yeni bir rekor beklentisi olduğunu bekliyorduk. Geçtiğimiz aylarda yaşanan yabancı satışları bu beklentimizi doğrular nitelikte oldu” dedi. Durbakayım, 2019 sonu itibarıyla 50 bine yakın gayrimenkulün satışını ve 10 milyar dolara yakın döviz girişini işaret eden bu satışların yaz döneminde de süreceğini sözlerine ekledi.