Yabancıya konutta Çin sürprizi: Altı aylık süreçte 415 adet konutla sekizinci sırada yerleştiler

TÜİK Konut Satış İstatistiklerinden derlenen bilgiye göre, yılın ilk yarısında Türkiye’den en çok konut alanlar listesinde Çinli sürprizi yaşandı. Çinliler, uyruklarına göre en çok konut satın alan 20 ülke vatandaşının sıralandığı listeye, en son 2016’da 281 aded konutla 16. sıradan girmişlerdi. 2015’te ise 271 adedle 18. basamakta yer almışlardı. Salgının en yoğun hissedildiği ocak-haziran döneminde ise Çinliler 415 aded konutla sekizinci sırada yer aldı. ilk 6 ayda 2019’un tamamından daha fazla konut alan Çinliler, haziranda üçüncülüğe kadar yükseldi.

KUŞAK-YOL PROJESİ ETKİLİ

Çinliler, söz konusu listede haziranda 78 adedle üçüncü, mayısta 46 adedle dördüncü, nisanda 40 adedle beşinci, martta 86 adedle onuncu, şubatta 87 adedle 11’inci, ocakta 78 adedle 14’üncü sırada yer aldı. Türk Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Tarihi İpek Yolu’nu canlandırarak Pekin’den Londra’ya kadar kesintisiz bir ticaret yolu oluşturmayı hedefleyen Kuşak ve Yol Projesi’nin açıklanmasından sonra Çinlilerde Türkiye ve Avrupa algısının artmaya başladığını dile getirdi. Karslı, geçen yıl Çinli turist sayısının 500 bine yaklaştığını da aktardı.

YATIRIM TERCİHİ İSTANBUL OLDU

Çinlilerin Türkiye’de genelde yatırım amaçlı konut aldığını ifade eden Karslı, nadiren vatandaşlık için de alım yapıldığını söyledi. Karslı, “ Türkiye’de bir milyon liraya alınabilecek bir gayrimenkul Çin’de en az 4-5 milyon lira. Bu anlamda Türkiye Çinliler için çok iyi bir seçenek” diye konuştu. Çinlilerin Türkiye’de daire alırken “Avrupa’da da bir yatırımımız olsun” şeklinde düşündüğünü anlatan Karslı, lokasyon olarak çok büyük oranda İstanbul’u tercih ettiklerini, bu kenti Ankara, Antalya, İzmir ve Nevşehir gibi illerin takip ettiğini söyledi.

REKLAM

EKONOMİ Çinlilerden Türkiye atağı: 35 basamak birden yükseldiler

Yabancı ilgisi değeri artırıyor

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal yabancıların talebiyle oluşan emlak pazarında yıllık cironun 400 milyar dolar olduğunun tahmin edildiğini söyledi. Akbal, “Bunun 75 milyar dolarının sadece ABD’de gerçekleştiğini, Avrupa’da ise 100 milyar doları aştığının öngörüldüğünü söyledi. Türkiye’nin yabancıya gayrimenkul satışı pazarında sadece 6 milyar dolarlık bir pastaya sahip olduğuna vurgu yapan Akbal, “Bununla yetinmemeliyiz. Çinlilerin artan ilgisini bu anlamda değerlendirmeliyiz” dedi.

Uzak Doğu’nun kilidi Çin

Demand Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Demirbaş da Türkiye’den konut alan ülkelerin başını genelde İran, Irak ve Rusya gibi yakın ülkelerin çektiğini belirterek, ilk 20’de Avrupa, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri ile Türki Cumhuriyetlerinden bazı devletlerin yer aldığını söyledi. Bu listede genellikle Uzak Doğu ile Güney Amerika ülkelerinin bulunmadığını dile getiren Demirbaş, Çin’in 2016’dan sonra tekrar en çok konut alanlar listesine girmesinin sektör için pozitif bir gelişme olduğunu anlattı. Demirbaş, 1,4 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’deki zengin sayısının çok yüksek olduğunu kaydederek, “Bu kişiler dünyanın her yerinde yatırım yapıyor. Çin, sektörümüz için Uzak Doğu’nun kilidi olacaktır. Hem yıllık satış adedini, hem de gelirimizi bu sayede artıracağımızdan şüphemiz yok” ifadesini kullandı.