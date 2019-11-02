Asyalı yatırımcı Türkiye'den ev alıyor

Türkiye- Çin ticareti her yıl artıyor. İki ülke arasındaki ticaret açığı her yıl düşüyor. Yükselen Türkiye Çin ilişkilerine ‘Tek Kuşak Tek Yol’ projesi de ivme katıyor. Hali hazırda iki ülke arasındaki ticaret hacmi 23 milyar dolardan fazla. Çin’in Türkiye’ye toplam ihracatı 21 milyar dolar. Türkiye’de doğrudan Çin yatırımlarının da 4 milyar doları aşarak, 2019 yılının sonuna kadar ikiye katlanması bekleniyor. Turizm açısından da rakamlar parlak. Çinli turist sayısı 2017'ye göre 2 kat artarak 500 bine yaklaşmış durumda. Çinlilerin Türkiye’ye ilgisi gayrimenkul piyasasını da canlandırdı. 3 yıl önce TUİK verilerinde ilk 10 içinde yer almasına karşın sonra frene basan Çinliler son dönemde yeniden alım için gaza bastı.

95 MİLYONLUK ALIM TEK SEFERDE OLDU

Faruk Akbal

Nevita International Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, Çinli vatandaşlık şirketlerinin Portekiz ve Yunanistan'dan sonra rotayı Türkiye'ye çevirdiklerini belirtti. Akbal, “Biz de Çinli bir vatandaşlık şirketine 95 milyon liralık blok satış yaptık. Bu şirket 2020 sonuna kadar Türkiye'den 500 milyon liralık alım yapmayı hedefliyor. Devasa büyüyen Asya pazarından Türk gayrimenkullerine oluşan bu ilgiyi canlı tutmak için biz gayrimenkul geliştiricilerine de çok iş düşüyor. Sürecin doğru işletilmesiyle ekonomiye büyük katkı sağlanır” dedi.

170 KONUTLU BLOK İÇİN PAZARLIK BAŞLADI

Faruk Akbal, 170 adetlik konut için de temasların sürdüğünü dile getirdi. Yakın bir zaman dilimi içinde bu görüşmenin olumlu sonuçlanacağını öngördüklerini belirten Akbal konuşmasını şöyle sürdürdü: “Henüz bireysel satışlar ağırlık kazanmadı. Türk gayrimenkul piyasasının asıl canlanma yaşayacağı dönem bireysel alımlarla başlayacak. Halihazırda toplu alım yapan Çinli şirketler daha sonra bunları Cinli bireysel yatırımcılara satacak. Çin’in nüfusunu düşününce işin büyüklüğü daha net gözler önüne seriliyor. 1.7 milyarlık bir nüfusun yüzde 3 ila 5’inin geldiğini düşünürsek bu bile çok büyük bir hacim. Biz de 8-14 Kasım tarihlerinde Pekin’e gidiyoruz. Orada Büyükelçimizle görüşüp talebi canlı tutmak için ne gerekiyorsa yapacağız. 2020’de yabancıya konut satışında Çinliler ilk 3 arasında yer alacak.”

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GELENLERİN ÇOĞU YÜKSEK GELİRLİ

Umut Durbakayım

Asya ülkelerinden Türk gayrimenkullerine olan ilgide Türkiye’nin 250 bin dolarlık gayrimenkul alımına vatandaşlık hakkı tanıması da etkili oldu. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım son 4-5 aydır yabancı yatırımcı portföyünde Asyalıların ağırlığının giderek hissedilmeye başladığını söyledi. Durbakayım, “Yazın gerçekleşen G-20 zirvesinden sonra küresel ticarette ağırlığını iyice hissettiren Çinliler, özellikle Avrupa’ya daha yakın olabilmek adına İstanbul’dan ticari ünitelerle ilgilenmeye başladı. Bunun yanı sıra kendi ülkelerinden bazı özel haklar alabilmek için, yabancı vatandaşlık statüsünden faydalanmak isteyen yüksek gelirli Çinli yatırımcılar ise konut alımına yöneldi” bilgisini verdi.

PAKİSTANLILAR DA ALIYOR

Sıralamayı zorlayacak bir diğer ülke ise Pakistan olarak dikkat çekiyor. Faruk Akbal, son dönemde Pakistanlı yatırımcılara da çok sayıda konut satmaya başladıklarını kaydetti. Bu pazarın da önemsenmesi gerektiğine vurgu yapan Akbal, alımda Avrupa yakasının şu an için ağırlık kazandığını söyledi. Diğer inşaat firmalarının yöneticileri de Pakistanlı alım heyetleriyle görüşmeler yaptıklarını beyan etti.