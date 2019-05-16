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Ekonomi Yılda 220 ton üretip, kilosunu 8 liradan satıyor
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İŞ DÜNYASI

Yılda 220 ton üretip, kilosunu 8 liradan satıyor

Kırıkkale’de Genç Çiftçi Hibe Desteği Projesi sayesinde aldığı hibe ile tesis kuran 40 yaşındaki Hasan Öktem, yılda 220 ton kültür mantarı üretip, kilosunu 8 liradan marketlere satıyor.

Haber Merkezi IHA
Çiftçi Hasan Öktem.
Çiftçi Hasan Öktem.

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde çiftçilik yapan Hasan Öktem, kültür mantarı üretmek için Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi’ne başvurdu. Proje kapsamında ailesine destek olmak için aldığı hibeyle 114 metrekarelik alana 2018 yılında kültür mantarı üretim tesisi kurdu.

Öktem, buradan yılda 220 ton mantar elde etmeye başladı. Doğal ve organik olarak ürettiği kültür mantarlarının kilosunu 8 liradan toptan olarak marketlere satıyor. Tesiste, ihtiyaç sahibi arkadaşlarına da iş istihdamı sağlıyor.

Öktem ailesi yılda 220 ton mantar üretimi yapıyor.

Ailesinin ekonomisine destek sağlamak amacıyla mantar tesisi kurduğunu kaydeden Hasan Öktem, “Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde çiftçilik ile uğraşıyorum, kültür mantarı yetiştiriyorum. Ailemin ekonomisine katkı da bulunmak için Genç Çiftçi Hibe Desteğine müracaat ettim. Kırıkkale İl Müdürü ve Bahşılı İlçe Tarım Müdürümüz benim bu işi yapabileceğime kanaat getirdi. Genç Çiftçi Hibe Desteğini bana verdi. Bu hibe desteği yaklaşık bir sene oluyor bana verileli. Bir sene içerisinde ailemin bütçesine katkı da bulundum.

  • Ekstradan 3 tane daha çadır yaptım bu Genç Çiftçi Hibe Desteğinin sayesinde. İhtiyacı olan arkadaşlarım geçimini sağlamak için benim yanımda çalışıyorlar” dedi.

Yılda 220 ton kültür mantarı yetiştirdiğini belirten Öktem, “Bu kültür mantarlarını burada yetiştiriyoruz. Halkımıza ve vatandaşlarımıza sağlıklı ve taze bir şekilde sunmaya çalışıyoruz. Kesinlikle kimyasal madde bulunmamaktadır. Doğal ortamlarda yetiştiriliyor. Pazarlamasını da pazarcı arkadaşlarımız var marketlere, alışveriş merkezlerine hazırlıyoruz. Pazarlamasında da sıkıntı olmuyor.

Mantarın kilosu 8 liradan satılıyor.

45 gün içerisinde 18-19 ton mantar alıyorum. Yıla göre 200-220 ton yıllık mantar üretmekteyim. Mantarın kalitesine göre toptan kilosunu 8 Türk lirasından satıyorum. Elimizde mantarımız kalmıyor Allah’a şükür. Kırıkkale halkı kültür mantarını sevdi. Kimyasal maddemiz hiç yok. Organik bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kendi sağlığımızı düşündüğümüz gibi vatandaşlarımızın sağlığını da düşünüyoruz” diye konuştu.

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