Zirai dona yüzde 67’lik devlet teminatı

Yumaklı, sözleşmeli üretim yapan çiftçileri için de yüzde 10 ila yüzde 15 oranlarında ve tarımsal üretim planlamasına konu ürünlerde ise yüzde 10 oranında prim indirimleri uygulandığını vurguladı. Bu indirimlerin yanı sıra; zirai don zararının etkilerini azaltıcı rüzgâr pervaneleri, sisleme ve yağmurlama sistemi kullanılan ürünler için tarife fiyatının yüzde 25 ile yüzde 35’i oranlarında prim indirimi uygulandığı bilgisini verdi.