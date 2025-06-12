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Zirai dona yüzde 67’lik devlet teminatı

Zirai dona yüzde 67’lik devlet teminatı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0012/06/2025, Perşembe
G: 12/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İbrahim Yumaklı.
İbrahim Yumaklı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde etkili olan zirai don felaketiyle ilgili yeni bir önlem paketi duyurdu. Bakan İbrahim Yumaklı, “Don teminatı almak isteyen üreticilere yüzde 67 oranında Devlet Prim Desteği sağlandı” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde 9-13 Nisan’da etkili olan zirai don felaketiyle ilgili harekete geçti. Bakan İbrahim Yumaklı, TBMM’ye gönderdiği soru önergesi yanıtında, “Don teminatı almak isteyen üreticilere yüzde 67 oranında Devlet Prim Desteği sağlandı” ifadelerini kullandı. Yumaklı, zararın etkilerini azaltıcı rüzgâr pervaneleri, sisleme ve yağmurlama sistemi kullanılan ürünler için de yüzde 25 ile 35 oranlarında prim indirimi uygulandığını belirtti.

EK DESTEKLER VERİLDİ

Meclis’e gönderilen yanıtta Yumaklı, Devlet Prim Desteği’nin yanı sıra çiftçilere ödenecek prim tutarlarını daha makul seviyelere getirmek için ek destekler verildiğini açıkladı. Yumaklı, “Yüzde 5 oranında Şehit Yakını ve Gazi İndirimi, yüzde 5 oranında Peşin Ödeme İndirimi, yüzde 10 oranında Kadın Çiftçi İndirimi, 40 yaş altı yetiştiricilerimize yüzde 5 oranında Genç Çiftçi İndirimi ve yüzde 5 oranında Engelli Çiftçi İndirimi uygulanmaktadır” dedi.

%10 PRİM İNDİRİMİ

  • Yumaklı, sözleşmeli üretim yapan çiftçileri için de yüzde 10 ila yüzde 15 oranlarında ve tarımsal üretim planlamasına konu ürünlerde ise yüzde 10 oranında prim indirimleri uygulandığını vurguladı. Bu indirimlerin yanı sıra; zirai don zararının etkilerini azaltıcı rüzgâr pervaneleri, sisleme ve yağmurlama sistemi kullanılan ürünler için tarife fiyatının yüzde 25 ile yüzde 35’i oranlarında prim indirimi uygulandığı bilgisini verdi.


#Tarım ve Orman Bakanlığı
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