Enbiya Suresi faziletleri

Enbiya Suresi (Sure-i Enbiya), Kur'an-ı Kerim'in 21. suresidir ve 112 ayetten oluşur. Mekke'de nazil olmuş bir suredir ve genellikle peygamberlerin kıssalarından ve Allah'ın birliğinden bahseder. Enbiya Suresi 'nin faziletleri ve önemi İslam alimleri ve hadislerde sıklıkla vurgulanmaktadır.

Enbiya Suresi'nin Faziletleri

Enbiya Suresi, peygamberlerin hayatlarından bahsederek müminlere sabri ve tevekkülü öğretmiştir. Bu surede Hz. İbrahim, Hz. Nuh, Hz. Musa, Hz. Süleyman, Hz. Eyyub ve Hz. Yunus gibi birçok peygamberin kıssaları zikredilmiştir. Bu kıssalar, müminlere örnek ve rehberlik eder.

Enbiya Suresi'nde peygamberlerin duaları ve Allah'a sığınmaları zikredilmiştir. Özellikle şu ayetlerin fazileti vurgulanır:

Hz. Yunus'un Duası (21:87): "Lâ ilahe illâ ente sübhâneke innî kuntu mine'z-zâlimîn." Bu dua, Allah'tan af dilemek için en etkili dualardan biridir.

Hz. Eyyub'un Duası (21:83): "Rabbi ennî mesenîye'd-durru ve ente erhamur-râhimîn." Bu ikili, hastalık ve sıkıntı anında gerçekleşir.

İslam alimleri, Enbiya Suresi'ni okumanın şifa ve rahmet olayı olduğunu belirtmişlerdir. Hz. Eyyub'un duası ve suredeki diğer dualar, sıkıntıların ve dertlerin giderilmesine durumlar olarak görülür.

Elbette, kıyametin yaklaştığına, Allah'ın azabından korkup O'na yönelmenin önemine dikkat çeker. İnsanın dünyanın geçiciliğini hatırlatarak ahirete hazırlanmasını teşvik eder.

Enbiya Suresi, evde kalmaksa o eve bereket ve huzur getirir, şeytanların o evden uzaklaşmasına vesile olur.

Enbiya Suresi'ni Okumanın Faydaları