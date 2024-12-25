Enbiya Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 21. suresidir. "Peygamberler" anlamına gelen bu sure, adından da anlaşılacağı üzere, geçmişte yaşamış olan peygamberlerin hayatlarından kesitler sunarak, Allah'ın varlığına, birliğine ve peygamberlere olan inancı güçlendirmeyi amaçlar. Enbiya Suresi'nin faziletleri ve önemi İslam alimleri ve hadislerde sıklıkla vurgulanmaktadır. İşte Enbiya Suresi faziletleri.
Enbiya Suresi'nin Faziletleri
Enbiya Suresi, peygamberlerin hayatlarından bahsederek müminlere sabri ve tevekkülü öğretmiştir. Bu surede Hz. İbrahim, Hz. Nuh, Hz. Musa, Hz. Süleyman, Hz. Eyyub ve Hz. Yunus gibi birçok peygamberin kıssaları zikredilmiştir. Bu kıssalar, müminlere örnek ve rehberlik eder.
Hz. Yunus'un Duası (21:87): "Lâ ilahe illâ ente sübhâneke innî kuntu mine'z-zâlimîn." Bu dua, Allah'tan af dilemek için en etkili dualardan biridir.
Hz. Eyyub'un Duası (21:83): "Rabbi ennî mesenîye'd-durru ve ente erhamur-râhimîn." Bu ikili, hastalık ve sıkıntı anında gerçekleşir.
İslam alimleri, Enbiya Suresi'ni okumanın şifa ve rahmet olayı olduğunu belirtmişlerdir. Hz. Eyyub'un duası ve suredeki diğer dualar, sıkıntıların ve dertlerin giderilmesine durumlar olarak görülür.
Elbette, kıyametin yaklaştığına, Allah'ın azabından korkup O'na yönelmenin önemine dikkat çeker. İnsanın dünyanın geçiciliğini hatırlatarak ahirete hazırlanmasını teşvik eder.
Enbiya Suresi, evde kalmaksa o eve bereket ve huzur getirir, şeytanların o evden uzaklaşmasına vesile olur.
Enbiya Suresi'ni Okumanın Faydaları
- Günahların bağışlanması vesilesi olur.
- Kalbin rahatlığı ve manevi güç sağlar.
- Allah'a olan güveni ve tevekkülü arttırır.
- Zorluklar ve sorunların karşısında dayanıklılık gücü verir.
- Maddi ve manevi tazminattan iyileşme için.