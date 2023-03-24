Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman?
EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milliler deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak. Maçı İspanyol hakem Sanchez Martinez yönetecek. Maç yayın bilgisine ve muhtemel 11’lere haberimizden ulaşabilirsiniz.
ERMENİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçı Ermenistan - Türkiye maçı yarın akşam saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
ERMENİSTAN - TÜRKİYE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
ERMENİSTAN
1 David Yurchenko
2 Andre Calisir
3 Varazdat Haroyan
15 Hrayr Mkoyan
17 Jordy Monroy
19 Hovhannes Hambardzumyan
5 Artak Grigoryan
7 Khoren Bairamyan
8 Eduard Spertsyan
10 Lucas Zelarrayan
11 Tigran Barseghyan
TÜRKİYE
23 Uğurcan Çakır
2 Zeki Çelik
4 Çağlar Söyüncü
15 Ozan Kabak
22 Cenk Özkaçar
6 Orkun Kökçü
8 İrfan Can Kahveci
10 Hakan Çalhanoğlu
20 Ferdi Kadıoğlu
9 Cenk Tosun
17 Cengiz Ünder