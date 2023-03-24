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A Milli Futbol Takımı EURO 2024 yolunda Ermenistan karşısına çıkıyor

Ay-yıldızlı ekip UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. 2008 ve 2009 yılında Ermenistan’la 2 kez karşı karşıya gelen A Milli futbol takımı 2 maçtan da 2-0 galip geldi. Stefan Kuntz önderliğinde ilk maça galibiyetle başlamak isteyen Ay-yıldızlılar’da ilk 11’de kimlerin olacağı ise merak konusu. Peki Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maç kadrosuna ve bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:27 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman?

Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman?

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milliler deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak. Maçı İspanyol hakem Sanchez Martinez yönetecek. Maç yayın bilgisine ve muhtemel 11’lere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ERMENİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçı Ermenistan - Türkiye maçı yarın akşam saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

ERMENİSTAN - TÜRKİYE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

ERMENİSTAN

1 David Yurchenko

2 Andre Calisir

3 Varazdat Haroyan

15 Hrayr Mkoyan

17 Jordy Monroy

19 Hovhannes Hambardzumyan

5 Artak Grigoryan

7 Khoren Bairamyan

8 Eduard Spertsyan

10 Lucas Zelarrayan

11 Tigran Barseghyan

TÜRKİYE

23 Uğurcan Çakır

2 Zeki Çelik

4 Çağlar Söyüncü

15 Ozan Kabak

22 Cenk Özkaçar

6 Orkun Kökçü

8 İrfan Can Kahveci

10 Hakan Çalhanoğlu

20 Ferdi Kadıoğlu

9 Cenk Tosun

17 Cengiz Ünder



#Türkiye
#Ermenistan
#A Milli Takım
#Stefan Kuntz
#EURO 2024
#D Grubu
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