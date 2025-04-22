Esnaf kira stopajında düzenleme olacak mı?

Kiralardan alınan stopaj oranının en azından pandemi döneminde olduğu gibi düşürülmesi gerektiğini de söyleyen Palandöken, "Bunu Maliye Bakanlığımız bir uygulama ile en azından yüzde 10'a indirirlerse en azından bu konuda bir rahatlama sağlanacaktır. Meseleyi çözecek mi? Hayır. Çünkü kira stopajının komple kaldırılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.