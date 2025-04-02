GEÇTİĞİMİZ AYIN KİRA ARTIŞ ORANI





TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.





Kira artış oranı yüzde 53,83 oldu. Zamsız kira bedeli 15.000 TL olan bir kiracının yeni dönem kira bedeli 23.074,50 TL'ye yükseldi.