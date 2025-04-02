Nisan ayı kira artış oranı ev sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ay 53,83 olarak açıklanan kira artış oranının, nisan ayında verilerinde ne kadar olacağı gündemdeki yerini koruyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın üçünde enflasyon oranını açıklıyor. Bu tarihte idari tatil olduğundan 7 Nisan Pazartesi günü enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kira artış oranları da netlik kazanacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın üçünde düzenli olarak açıkladığı enflasyon verileri, bu ay idari tatile denk gelmesi nedeniyle 7 Nisan Pazartesi günü belli olacak. Böylece, ev sahibi ve kiracılar enflasyon verileri ardından kira artış üst sınırını da öğrenmiş olacak. İşte nisan ayı kira artış oranı hakkındaki son gelişmeler.
NİSAN KİRA ARTIŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
3 Nisan Perşembe günü Türkiye İstatistik Kurumu da idari tatilde olacağı için enflasyon oranları kamunun işbaşı tarihi olan 7 Nisan Pazartesi günü açıklanacak. Dolayısı ile Nisan kira artış oranı da bu tarihte Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.
GEÇTİĞİMİZ AYIN KİRA ARTIŞ ORANI
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.
Kira artış oranı yüzde 53,83 oldu. Zamsız kira bedeli 15.000 TL olan bir kiracının yeni dönem kira bedeli 23.074,50 TL'ye yükseldi.
Mart ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,87 arttığını tahmin ediyor.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 7 Nisan Pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,15 ile yüzde 3,20 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87), bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mart ayı itibarıyla yüzde 30,62 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta yüzde 2,27 artış kaydetmişti.