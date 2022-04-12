Yumurtalı Ramazan Pidesi Tarifi: Evde pide nasıl yapılır? Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden biri de pidedir. Ramazan pidesi tarifleri son zamanlarda fırınlardan almak yerine evde de yapılarak tüketiliyor. Yumurtalı Ramazan pidesi tarifi evde de pratik bir şekilde yapılır. Peki, yumurtalı Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesi malzemeleri neler, hamuru nasıl yapılır? İşte evde Ramazan pidesi tarifinin tüm detayları...

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