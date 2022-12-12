EYT yasası Meclis'e ne zaman gelecek?

AK Parti'den EYT açıklaması geldi. AK Parti, EYT düzenlemesi ile ilgili takvimin Meclis'te ocak ayında başlayacağını duyurdu. Düzenlemenin içeriğinin nasıl olacağı ise netlik kazanmadı. EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yaş sınırına ilişkin Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinin bu ay içinde Meclis'e sunulmasının planlandığını söyledi. Bilgin, "Herkesi dinliyoruz. Kamuya ve özel sektöre yükünü hesaplıyoruz. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" demişti.

EYT için detaylı çalışmanın sürdüğünü vurgulayan Bakan Bilgin, bütün verilerin ortaya çıktıktan sonra kamuoyuna açıklanacağını ifade etmişti. EYT'de en kapsamlı ve gerçekçi düzenlemeyi yapacaklarını ifade eden Bilgin, "İnşallah sözümü tutarım ocak ayına sarkmaz ve bu ayın sonunda Meclis'in gündemine getiririz" demişti.

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EYT

Kimler EYT kapsamına giriyor?

İlk sigortalılık başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olup, prim gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmuş, ancak yaşını dolduramamış olanlar giriyor. Bakan Bilgin'in son açıklamasına göre, emeklilik için 8 Eylül 1999 öncesindeki emeklilik şartlarının aranacağı, bu çerçevede 5000 prim gün sayısı + kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini yerine getirmiş olanların yaş şartı aranmadan emekli olabileceği anlaşılıyor.

ÖZGÜN Askerlik borçlanması kimler yapabilir, EYT'de kadınlar ve erkekler için prim gün sayısı kaç olacak?