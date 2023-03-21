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İşte diyanetin açıklaması: Ezan okunduktan sonra sahur yapılır mı?

Son bir ayın sultanı Ramazan evlerimize misafir oluyor. Müslümanların heyecanla beklediği manevi olarak huzur ayı olarak adlandırdığı Ramazan'da en çok merak edilen sorulardan bir tanesi ezan okunduktan sonra yemeğe devam edilir mi, sahur yapılır mı? Diyanetin açıklamasına göre hazırladığımız haberimiz sizlerle...

16:47 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
İşte diyanetin açıklaması: ​Ezan okunduktan sonra sahur yapılır mı?

İşte diyanetin açıklaması: ​Ezan okunduktan sonra sahur yapılır mı?

Ramazan ayının gelmesine günler kalınca Ramazan ayına özel yapılacak ibadetler ve bu ayın farz ibadeti olan oruç hakkında bilgiler araştırılıyor. Merak edilenlerin başında orucu bozan durumlar, bu durumların başında da imsaktan sonra su içmek hakkındaki hüküm yer alıyor. Buna göre, imsaktan sonra su içmek orucu bozar mı? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı açıklaması ile imsaktan sonra su içmek orucu bozar mı sorusunun cevabı sizlerle...

2023 Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.

2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

Ezan okunurken yemeğe devam edilir mi?

  • Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili vatandaşların merak ettiği sorunun yanıtını verdi. Buna göre sahurda ezan okunduğu sırada, oruca başlama saati olan imsak vakti girdiği için yenilip içilmemelidir. Bu durumda ezan okunurken su içmek orucu bozar. O gününün orucuna niyetlenmek isteyen kişi, ancak sabah ezanına kadar bir şeyler yiyip içebilir.

Unutarak yiyip içmek orucu bozar mı?

Bu arada kişi oruçluyken bu durumu unutup bir şeyler yiyip içerse orucu bozulmaz. Peygamber Efendimiz konuyla alakalı,
"Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir"
buyurmuştur (Buhari, "Savm", 26).
#Ramazan
#İftar
#Sahur
#Oruç
1 saat önce
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