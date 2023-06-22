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Fenerbahçe yeni sezon kombine kart fiyatları belli oldu

Fenerbahçe yeni sezon kombine bilet fiyatları taraftarın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bomba transferler yeni sezona sıkı girmek isteyen Fenerbahçe'de yenileme sürecinin yarın başlayacağı 2023-2024 sezonu kombine kartları 3 bin 250 lira ile 150 bin lira arasında satılacak. Peki Fenerbahçe'de kombine bilet satışları ne zaman başlayacak? İşte Fenerbahçe sezonu kombine kart fiyatları listesi.

10:12 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe maraton, fenerium (Üst, alt), kale arkası bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Fenerbahçe maraton, fenerium (Üst, alt), kale arkası bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, bugün başlayacak yenileme sürecinin 2 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edeceği belirtildi. Genel satışların 7 Temmuz'da başlayıp 23 Temmuz'da biteceği açıklanırken, öncelik hakkına sahip olan yüksek divan kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için satışlar 6 Temmuz'da yapılacak.

Sarı-lacivertli kulübün belirlediği 2023-2024 sezonu kombine kart fiyatları şu şekilde:

Maraton alt bilet fiyatları

A-I Blok: 18 bin TL

B Blok: 22 bin TL

C-G Blok: 28 bin TL

D-F Blok: 34 bin TL

E Blok: 40 bin TL

Maraton üst bilet fiyatları

A-I Blok: 9 bin TL

B-H Blok: 10 bin 500 TL

C-G Blok: 12 bin TL

D-F Blok: 13 bin 500 TL

E Blok: 15 bin TL

Fenerium Alt bilet fiyatları

A-I Blok: 18 bin TL

B Blok: 22 bin TL

C-G Blok: 28 bin TL

D-F Blok: 34 bin TL

E Blok (VIP): 150 bin TL

Fenerium Üst bilet fiyatları

A-I Blok: 9 bin TL

B-H Blok: 10 bin 500 TL

C-G Blok: 12 bin TL

D-F Blok: 13 bin 500 TL

E Blok: 15 bin TL

Kale arkası bilet fiyatları

Kale Arkası: 6 bin 500 TL

Öğrenci (Kale arkası): 3 bin 250 TL

Divan Kurulu Üyeleri

Maraton Alt H: 8 bin 800 TL


#Fenerbahçe
#Fenerbahçe kombine biletleri
#Fenerbahçe bilet fiyatı
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