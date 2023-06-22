Fenerbahçe yeni sezon kombine kart fiyatları belli oldu

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda La Fiorita-Zimbru Chisinau eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe’nin yer aldığı Konferans Ligi'ndeki 2. Tur maçları 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş, kuraya seri başı olarak katılacak. SP La Fiorita, San Marino'nın en üst düzey futbol ligi olan Campionato Sammarinese'da yer alan bir futbol kulübü. Peki Fiorita ne zaman kuruldu, oyuncu kadrosunda kimler var?