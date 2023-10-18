Filistin’in komşu ülkeleri ve Filistin güncel haritası, İsrail’in Filistin’e yaptığı hain saldırıların 10. günü geride kalırken birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Filistin, günümüzde iki bölgeye ayrılmıştır: Batı Şeria ve Gazze Şeridi. Batı Şeria, İsrail tarafından işgal altındadır. Gazze Şeridi, Hamas tarafından yönetilen bir özerk bölgedir. Peki, Filistin’in komşu ülkeleri hangileri? İşte sorunun cevabı ve Filistin güncel haritası.