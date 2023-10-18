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Filistin bayrağının renkleri ne anlama geliyor?

Filistin bayrağının anlamı ve renkleri, gündemde birçok Müslüman vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. Filistin bayrağı, 1964 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından kabul edildi. 15 Kasım 1988 tarihinde de bağımsız Filistin ülkesinin bayrağı olarak kabul edildi. Filistin bayrağı, üç eşit boyutta yatay şeritler halinde dikey olarak bölünmüş bir bayraktır ve her bir renk bir anlam barındırmaktadır. Peki, Filistin bayrağının anlamı ne, hangi renkler var? İşte detaylar.

11:22 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Filistin bayrağı anlamı ve renkleri

Filistin bayrağı anlamı ve renkleri

Filistin bayrağı ve renkleri, Müslüman ülkelerde ve tüm dünyada gündeme geldi. Filistin bayrağı, 1964 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından kabul edildi. 15 Kasım 1988 tarihinde de bağımsız Filistin ülkesinin bayrağı olarak kabul edildi. Peki, Filistin bayrağının renkleri ne anlama geliyor? İşte sorunun cevabı.

FİLİSTİN BAYRAĞININ ANLAMI NE, HANGİ RENKLER VAR?

Filistin halkının tarihini, kimliğini ve mücadelesini yansıtan anlamlı sembollerle tasarlanmıştır.

Bayrakta yer alan ana semboller şunlardır:

Üç Yatay Şerit:
Filistin bayrağı, yatay olarak üç eşit şeritten oluşur. Üst şerit siyah renkte, orta şerit beyaz renkte ve alt şerit yeşil renktedir.
Kırmızı Üçgen:
Bayrağın soldan sağa doğru uzanan siyah ve yeşil şeritlerin birleştiği noktada, beyaz şerit üzerinde bir kırmızı üçgen yer alır.

Filistin bayrağındaki renklerin anlamları şu şekildedir:

Siyah renk, Filistin halkının acılarını, acılarını ve zorluklarını simgeler.

Beyaz renk, Filistin halkının barışı ve umudu temsil eder.

Yeşil renk, Filistin topraklarının verimli doğasını ve halkın yaşamını sürdürdüğü toprakları sembolize eder.

Kırmızı üçgen, Filistin halkının birliğini ve dayanışmasını temsil eder.



#Filistin
#Filistin bayrağı
#Filistin Kurtuluş Örgütü
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