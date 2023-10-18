Filistin bayrağı anlamı ve renkleri
Filistin bayrağı ve renkleri, Müslüman ülkelerde ve tüm dünyada gündeme geldi. Filistin bayrağı, 1964 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından kabul edildi. 15 Kasım 1988 tarihinde de bağımsız Filistin ülkesinin bayrağı olarak kabul edildi. Peki, Filistin bayrağının renkleri ne anlama geliyor? İşte sorunun cevabı.
FİLİSTİN BAYRAĞININ ANLAMI NE, HANGİ RENKLER VAR?
Filistin halkının tarihini, kimliğini ve mücadelesini yansıtan anlamlı sembollerle tasarlanmıştır.
Bayrakta yer alan ana semboller şunlardır:
Filistin bayrağındaki renklerin anlamları şu şekildedir:
Siyah renk, Filistin halkının acılarını, acılarını ve zorluklarını simgeler.
Beyaz renk, Filistin halkının barışı ve umudu temsil eder.
Yeşil renk, Filistin topraklarının verimli doğasını ve halkın yaşamını sürdürdüğü toprakları sembolize eder.
Kırmızı üçgen, Filistin halkının birliğini ve dayanışmasını temsil eder.