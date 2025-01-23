ABD'den Husiler için karar: Trump'ın imzasıyla listeye eklendi

İran'ın çeşitli yollarla 'terör aktivitelerini' bölgeye yaydığını ve Yemen'de Husiler olarak bilinen 'Ensarallah' örgütünün de bu kapsamda kullanıldığını belirten Trump, özellikle Kızıldeniz'deki gemilere saldırıları sebebiyle bu örgütün listeye yeniden eklenmesi gerektiğini ifade etti.