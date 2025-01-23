ABD'den Husiler için karar: Trump'ın imzasıyla listeye eklendi

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetiminin 'yabancı terör örgütleri' listesinden çıkardığı, Yemen'de Husiler olarak bilinen 'Ensarallah' örgütünü yeniden listeye ekledi.
ABD Başkanı Trump, başkanlık kararnamesiyle Yemen'de İran destekli Husileri 'terör örgütleri' listesine aldığını ifade etti.
2021 yılında görevinin son günlerinde Husileri söz konusu listeye eklediğini belirten Trump, Biden yönetiminin göreve geldikten birkaç ay sonra Husileri listeden çıkardığını kaydetti.
İran'ın çeşitli yollarla 'terör aktivitelerini' bölgeye yaydığını ve Yemen'de Husiler olarak bilinen 'Ensarallah' örgütünün de bu kapsamda kullanıldığını belirten Trump, özellikle Kızıldeniz'deki gemilere saldırıları sebebiyle bu örgütün listeye yeniden eklenmesi gerektiğini ifade etti.
Trump'ın kararnamesine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, 30 gün içinde Husileri resmen terör örgütleri listesine ekleyecek.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 16 Şubat 2021'den itibaren geçerli olmak üzere, Ensarallah örgütünü yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını açıklamış, söz konusu kararın Yemen'de insani durumun kötüye gitmesi nedeniyle alındığı kaydetmişti.