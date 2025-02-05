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Apar topar kaçtılar: Peş peşe meydana gelen depremler büyük panik yaşattı

Apar topar kaçtılar: Peş peşe meydana gelen depremler büyük panik yaşattı

10:515/02/2025, Çarşamba
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Yunanistan'ın Santorini Adası'nda 4 Şubat 2025 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından adayı terk etmek isteyen turistler feribota binmek için sıraya girdi. Gece boyunca meydana gelen sarsıntılar nedeniyle çoğu turist dışarıda uyurken, diğerlerini de uçak ya da feribotla bölgeyi apar topar terk etti.

Yunanistan'ın en turistik adası Santorini'de gece boyunca meydana gelen sarsıntılar büyük korku yaşattı.


Deprem nedeniyle bazı insanlar dışarıda uyurken bazıları da uçak ya da feribotla bölgeyi terk etmeye başladı.


Yunanistan'ın Santorini Adası'nda 4 Şubat 2025 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından insanlar adadan ayrılmak için sıraya girdi.


Feribot sıralarında uzun araç kuyrukları oluşurken insanların yaşadıkları panik yüzlerinden okundu. 

İşte bölgeden görüntüler...

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