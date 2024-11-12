Herkes şokta! Afrika’daki o köye akın var: İşte bala bulanmış elden sızan şifa

Kenya'nın Taita Taveta Bölgesi'ndeki Voi kasabasına yakın Sagalla köyünde, Tsavo-West Ulusal Parkı'nın kenarındaki arıcılık çiftliğinde, bal arısı kolonileri turistleri bu köye çekiyor. Ülkenin ekonomisinin belkemiğini oluşturan çiftçiler, turistlerin çok sevdiği fillerden pek hoş karşılanmıyor. Çünkü arılara zarar veriyorlar.
Bir dönümlük tarım alanı etrafında Afrika bal arıları kolonilerini barındıran beehives (bal arısı kovanları) içeren çitlerin genel bir görünümü, 30 Ekim 2024'te, Taita Taveta Bölgesi'ndeki Voi kasabasına yakın Sagalla köyünde, Tsavo-West Ulusal Parkı'nın kenarında, fil sürülerinin ekinlere zarar verme eğiliminde olduğu dönemlerde, çiftçilere karşı koruma amaçlı kullanılıyor.
Fillerin korunması büyük bir başarı yakaladı: Tsavo'daki fil sayısı 1990'ların ortalarında 6 bin civarındayken, 2021'de 15 bine yaklaştı, diye belirtiyor Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS).
Ancak insan nüfusu da arttı, bu da otlatma ve göç yollarına yönelik yerleşim alanlarının yayılmasına yol açtı. Bunun sonucunda yaşanan çatışmalar, fil ölümlerinin bir numaralı nedeni haline geldi, diyor KWS.
Ancak Save the Elephants adlı hayır kurumunun uzun süredir yürüttüğü bir proje, ona doğanın en büyük hayvanlarından bazılarını, en küçüklerinden bazılarıyla uzak tutma olasılığını sundu: Afrika bal arıları.