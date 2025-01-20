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İsrail Genelkurmay Başkanı hedefte: Kabine birbirine girdi

İsrail Genelkurmay Başkanı hedefte: Kabine birbirine girdi

Semih Kara
Semih Kara
12:5820/01/2025, Monday
AA
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<p>Terör devleti İsrail'in kabinesindeki çatlak büyümeye devam ediyor.</p>
Terör devleti İsrail'in kabinesindeki çatlak büyümeye devam ediyor.

İşgalci İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi hedef aldı. Smotrich, Halevi görevde olduğu sürece Tel Aviv yönetiminin "Gazze'de kazanmasının mümkün olmadığını" söyledi.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre Maliye Bakanı Smotrich, Gazze'deki ateşkes ve esir takasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze tamamen işgal edilmeliydi"

Aşırı sağcılığıyla bilinen Smotrich, Gazze'nin tamamının işgal edilmesi ve bölgede askeri yönetim kurmaları gerektiğini savundu.

İsrail'in "Gazze'yi en az 1 veya 2 yıl işgal etmesi gerektiğini" savunan Smotrich, Gazze'nin işgalini ve bölgede askeri yönetimi destekleyen bir genelkurmay başkanı istediğini ifade etti.

"İsrail Halevi ile kazanamaz"

Genelkurmay Başkanı Halevi'yi hedef alan Smotrich, "İsrail, mevcut Genelkurmay Başkanı ile Gazze'de kazanamaz." dedi.

Gazze Kasabı Netanyahu'nun hükümetinde yer alan aşırı sağcı bakanların son günlerde Halevi'yi hedef alan açıklamaları dikkat çekiyor.

Ben-Gvir'den itiraf

Esir takası ve ateşkese karşı çıktığı için görevinden istifa eden aşırı sağcı eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun kendisine koalisyon hükümetinde kalırsa Halevi'yi görevden alma teklifinde bulunduğunu öne sürmüştü.

Başbakanlık Basın Ofisi ise, Netanyahu'nun böyle bir teklifte bulunmadığını açıklamıştı.

#İsrail
#Gazze
#Herzi Halevi
#Bezalel Smotrich
#Netanyahu
#Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir

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