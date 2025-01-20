İsrail ordusuna talimat verildi: 'Saldırmaya hazırlanın'

Terör devleti İsrail'in Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını artıracaklarının sinyalini verdi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Halevi, üst düzey askeri yetkililerle "durum değerlendirmesi" yaptı.
'Hazırlıklı olun' talimatı
Görüşmede Halevi, İsrail ordusunun Batı Şeria'da "olası saldırıları gerçekleştirebilecek kişileri yakalamak için önümüzdeki günlerde önemli operasyonlara hazırlıklı olması gerektiğini" bildirdi.
Gazze'de yeniden saldırı planı
Halevi ayrıca üst düzey askeri yetkililere Gazze Şeridi ve Lübnan'da saldırılara yeniden başlanmasına yönelik planların hazırlanması yönünde talimat verdi.
İşgalci İsrail, 7 Ekim 2023'ten sonra başta kuzey bölgeleri olmak üzere Batı Şeria'ya yönelik saldırı ve baskınlarını yoğunlaştırdı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 843 Filistinli yaşamını yitirdi.