İsrail yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kenti yakınlarındaki El-Alam bölgesinde insani yardım almak için bekleyen Filistinlilere saldırı düzenledi.
Saldırıda yaşamını yitiren Filistinliler için Han yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'de açlık ve kıtlığın çok yüksek seviyelere ulaştığını, bu nedenle de insanların öldüğünü bildirmişti.
Saldırılarda sağ kalmayı başaran siviller ise açlık ve hastalıkla mücadele ediyor.