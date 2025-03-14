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Mescid-i Aksa'da teravih namazı coşkusu

Mescid-i Aksa'da teravih namazı coşkusu

22:1614/03/2025, Cuma
AA
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İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yönelik kısıtlamalarına rağmen, binlerce Filistinli Ramazan ayının ikinci cuma teravih namazını Aksa'nın avlusunda kıldı.

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü Ramazan ayına rağmen devam ediyor.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yardım tırlarının girmesini önlüyor.

Gaz ve elektrik bulamayan Filistinliler bir yandan da kıtlıkla uğraşırken İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik kısıtlamalarına da maruz kalıyor.

Ancak Filistinliler, Ramazan ayı nedeniyle bu kısıtlamalara direnerek Mescid-i Aksa'da vakit namazlarını eda ediyor.

Ramazan'ın 14'üncü gününde de binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'nın avlusunu doldurarak teravih namazını omuz omuza eda etti.

#Mescid-i Aksa
#Filistin
#Ramazan
#Teravih

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