Savaştan önce nice hayaller vardı: Koca mahalleden geriye enkaz kaldı

Şam'ın Hacer el Esved bölgesinde Suriyeliler rejimin yıktığı hayatlarını yeniden kurmaya çalışıyor.
Suriye'de devrik Beşşar Esed rejiminin 13 yıllık iç savaşta zulmettiği Suriyelilerin, özgürlükleri için ödedikleri bedel başkent Şam'ın güneyinde yer alan Hacer el Esved bölgesinde en acı haliyle gözler önüne seriliyor.
Binaların çoğu ya enkaz halini almış ya da savaşın doğurduğu tahribatın tüm izini taşıyor.
Bir dönemin işlek mahalleleri bugün adeta bir hayalet kasabayı andırıyor.
Aralıksız bombardımanlar sonucu harabeye dönen Hacer-ül Esved Mahallesi'nden geriye enkaz yığınları kaldı.
Binaların tamamının bombalandığı, el yapımı patlayıcının (EYP) dahi tuzaklandığı mahallede bulunan patlamayan bombalar ise tehlike oluşturduğu gerekçesiyle tek bir noktada toplandı.
Esad rejiminin yerleşim yerlerine uçaklardan bıraktığı bombaların yanı sıra tank ve roket mühimmatları da görüntülendi.