Trump’tan Rusya-Ukrayna savaşına talimat: 100 gün içerisinde bitirin

Trump, Biden döneminde Ukrayna'ya verilen desteğin devam etmesiyle ilgili soruya, "Ukrayna ile aramızda bir okyanus var. Avrupa'ya daha yakın bir ülke. Savaş onları daha çok etkileyecek. Biz salak mıyız? Avrupa, Ukrayna'ya yardım etsin." yanıtı vermişti.