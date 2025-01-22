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Trump’tan Rusya-Ukrayna savaşına talimat: 100 gün içerisinde bitirin

Trump’tan Rusya-Ukrayna savaşına talimat: 100 gün içerisinde bitirin

11:3622/01/2025, Çarşamba
G: 22/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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<p><span class="ql-cursor">﻿</span>Trump’ın Kellogg’a güvendiğini belirten eski Beyaz Saray yetkilisi, "Trump arkadaşlığından hoşlanıyor ve onu son derece sadık bir adam olarak görüyor." dedi.</p>
Trump’ın Kellogg’a güvendiğini belirten eski Beyaz Saray yetkilisi, "Trump arkadaşlığından hoşlanıyor ve onu son derece sadık bir adam olarak görüyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna özel elçisi Keith Kellogg’a savaşı bitirme talimatı verdi.

Trump, Ukrayna ve Rusya’nın barış anlaşmasına varması için ‘zorlu bir yolla’ 100 gün içerisinde sürecin çözüme kavuşturulmasını istedi. 

The Wall Street Journal’ın haberine göre Rusya ile olası müzakerelerin her aşamasının Trump tarafından denetlenmesi gerektiği belirtildi. 

Trump, Biden döneminde Ukrayna'ya verilen desteğin devam etmesiyle ilgili soruya, "Ukrayna ile aramızda bir okyanus var. Avrupa'ya daha yakın bir ülke. Savaş onları daha çok etkileyecek. Biz salak mıyız? Avrupa, Ukrayna'ya yardım etsin." yanıtı vermişti.

Putin'in anlaşma yapmamasına ilişkin Trump, "Bence anlaşma yapmayarak Rusya'yı mahvediyor. Bence Rusya'nın başı büyük belaya girecek. Ekonomilerine ve enflasyona bir bakın. Umarım bir anlaşma yapmak ister." demişti.

Trump, "Zelenskiy bana barışı çok istediğini söyledi ama tango yapmak için iki kişi gerekir. Neler olacağını göreceğiz." diye konuşmuştu.

#Amerika Birleşik Devletleri
#Rusya
#Ukrayna
#Donald Trump
#Vladimir Putin
#Volodimir Zelenskiy

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