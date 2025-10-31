Turistik Hoi An kentinde tarihi bölgeler sular altında kaldı

Vietnam’ın turistik kenti Hoi An’ın özellikle Eski Şehir bölümü, şiddetli sel nedeniyle kapatıldı. Ülkenin orta kesimlerini etkileyen sağanak yağışlar, 1960’lardan bu yana görülen en kötü sel felaketine yol açtı. Bölgedeki yoğun yağışlar, geniş çaplı yıkıma neden oldu.

Vietnam'ın özellikle orta kesimlerinde şiddetli yağış ve seller nedeniyle evler ve tarım arazileri sular altında kalırken, günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Vietnam Meteoroloji Dairesinden son günlerde ülkenin özellikle orta kısımlarını olumsuz etkileyen şiddetli yağışlara ilişkin açıklama yapıldı.





Açıklamada, Hue kentindeki yağış miktarının 24 saatte rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.





Kentte şiddetli yağışlar sebebiyle taşan nehirler, evleri ve tarım arazilerini sular altında bırakırken, vatandaşlar caddelerde kayıklara binerek hareket etti.





UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Hoi An Antik Kenti'nde ise sel suları yükselirken, bölgedeki turistler kayıklar yardımıyla tahliye edildi.





Ayrıca başkent Hanoi ile Ho Chi Minh kenti arasındaki tren seferlerinin şiddetli yağışlar yüzünden askıya alınmasıyla binlerce yolcu olumsuz etkilendi.





