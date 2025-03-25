ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları varlık fiyatları üzerindeki etkisini sürdürürken, ABD'nin korumacı ticaret tutumuna ilişkin belirsizliklerin yanı sıra enflasyon ve resesyon endişeleri de güvenli liman talebini desteklemeye devam ediyor.





ABD basınında yer alan haberlerde, Beyaz Saray'ın 2 Nisan'da açıklanacak karşılıklılık esaslı tarifeleri daraltarak bazı sektörleri muaf tutabileceği belirtildi.

Öte yandan, Trump, otomobil ve ilaç gibi sektörlere yönelik tarifeleri de yakında açıklayabileceğini kaydetti.