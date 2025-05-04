Askerdeyken projesini çizdi: Silindirler 70 ülkede kullanılıyor

Kaynar, herhangi iki sacı kaynaksız birleştirebildikleri, yine hidropnömatik sistem kullanılarak somun ve cıvata çakabilen yerli makinelerin de satışını yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:





"Beyaz eşya ve kombi gibi türlü sektörü sayabiliriz. Yerli ve yabancı firmaların Türkiye'deki bütün beyaz eşya firmalarıyla çalışıyoruz. Son yıllarda beyaz eşyalarda olsun, otomotiv de olsun somun ve cıvata çakma sistemleri var. Bu makineyi bizler üretiyoruz, yerli tamamıyla hatta bu makinelerimizin üzerinde iki tane güvenlik sistemimiz var. Bunların da patentlerini biz aldık."