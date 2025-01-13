TSK'nın 'timsah' lakaplı amfibileri hem karada hem denizde göreve hazır

Halihazırda Hakkari'de teröristlerle mücadele, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, Libya'da Türk Deniz Görev Gücü, Hızır Harekatı, Akdeniz Kalkanı Harekatı ve Somali Türk Deniz Görev Gücü kapsamında görevlerini sürdürdüklerini aktaran Albay, şunları kaydetti:





"Tugay personeli gerek yurt içi gerekse yurt dışında aldığı görevlerde kısa zamanda karşılık verebilecek şekilde göreve başlayabileceğini, silah teçhizat ve aracıyla bölge şartlarına çok kolay uyum sağlayabildiklerini, değişik durumlara kolaylıkla adapte olabildiklerini ve diğer ülke personeliyle uyum içinde çalışabildiğini defaten göstermiştir. Komutanlığımız, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında müşterek ve birleşik birçok tatbikata iştirak ederek ülkemizi geçmişten aldığı güç ve tecrübeyle Ulu Önder Atatürk'ün izinde dün olduğu gibi bugün de temsil etmeye devam etmektedir. Kendisine verilen her türlü görevi, 'amfibi daima hazır' parolasıyla eksiksiz yerine getirmektedir."