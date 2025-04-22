İŞKUR'un hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporları yayımlandı. İşte geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'de en fazla açık iş olan 20 meslek...
Garson (Servis Elemanı)
Makineci (Dikiş)
Satış Danışmanı / Uzmanı
Temizlik Görevlisi
Gazaltı Kaynakçısı (MIG-MAG Kaynakçısı)
Kasiyer
Şoför-Yük Taşıma
Paketleme İşçisi
Konfeksiyon İşçisi
Şoför (Yolcu Taşıma)
Kaynakçı
Ortacı/Ayakçı (Tekstil)
Ön Muhasebeci
Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma)
CNC Torna Tezgâhı Operatörü
Ambar/Depo Görevlisi
Satış Temsilcisi / Plasiyer
Satış Elemanı / Danışmanı
Aşçı
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)