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Türkiye'de en çok aranan meslekler

Türkiye'de en çok aranan meslekler

14:3322/04/2025, Salı
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İŞKUR'un hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporları yayımlandı. İşte geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'de en fazla açık iş olan 20 meslek...

Garson (Servis Elemanı)

Makineci (Dikiş)

Satış Danışmanı / Uzmanı

Temizlik Görevlisi

Gazaltı Kaynakçısı (MIG-MAG Kaynakçısı)

Kasiyer

Şoför-Yük Taşıma

Paketleme İşçisi 

Konfeksiyon İşçisi

Şoför (Yolcu Taşıma)

Kaynakçı

Ortacı/Ayakçı (Tekstil)

Ön Muhasebeci

Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma)


CNC Torna Tezgâhı Operatörü


Ambar/Depo Görevlisi

Satış Temsilcisi / Plasiyer


Satış Elemanı / Danışmanı


Aşçı



Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)


#İŞKUR
#İşgücü Piyasası Araştırması
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