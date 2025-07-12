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47 yıllık terörün bitmesi için ilk adım: PKK silah bırakmaya başladı

47 yıllık terörün bitmesi için ilk adım: PKK silah bırakmaya başladı

04:0012/07/2025, Cumartesi
G: 12/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 12 Temmuz 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 12 Temmuz 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

KKTC’ye 100 milyon dolarlık fiber altyapı

Türk Telekom, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokolle adaya 100 milyon dolarlık yatırımla bir yılda 5 bin kilometre fiber hattı döşeyecek. 150 bin haneye hızlı ve kesintisiz iletişim sağlayacak yatırımın imzalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile KKTC Başbakanı Ünal Üstel attı.


47 yıllık terörün bitmesi için ilk adım: PKK silah bırakmaya başladı

“Terörsüz Türkiye” sürecinde kritik eşik aşıldı. Güvenlik güçlerinin Irak’taki operasyonlarıyla hareket edemez hale gelen terör örgütü PKK, Öcalan’ın çağrısı ve bölgesel dengelerin değişmesiyle fesih kararı almıştı. Dün Süleymaniye’de 30 kişilik PKK’lı grup silahlarını kazana atıp yakarak “silah bırakma” sürecini de başlattı.


Asensio'ya imza daveti

Fenerbahçe, üç futbolcusu ile ilgilendiği PSG’den ilk transferini gerçekleştirmek üzere. İspanyol yıldız Marco Asensio için Fransız kulübü ile 9 milyon Euro bonservis karşılığı anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, imza için 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu İstanbul’a davet etti.

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