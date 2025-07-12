47 yıllık terörün bitmesi için ilk adım: PKK silah bırakmaya başladı

Asensio'ya imza daveti

Fenerbahçe, üç futbolcusu ile ilgilendiği PSG’den ilk transferini gerçekleştirmek üzere. İspanyol yıldız Marco Asensio için Fransız kulübü ile 9 milyon Euro bonservis karşılığı anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, imza için 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu İstanbul’a davet etti.