ABD'de Trump'a İsrail isyanı

04:004/03/2026, Çarşamba
Yeni Şafak Gazetesi'nin 4 Mart 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 4 Mart 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Enflasyonda seyir tersine döndü

Tüketici enflasyon şubatta yüzde 2,96, üretici fiyatları ise yüzde 2,43 arttı. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,56 oldu. 2,96’lık enflasyonun 1,71 puanı gıda ve alkolsüz içeceklerden kaynaklanması dikkat çekerken, Haziran 2024'ten bu yana TÜFE'deki düşüş seyri ikinci kez kesintiye uğradı.

İsrail Trump'ı tabanından koparıyor

İran’a yönelik “Destansı Öfke Operasyonu” MAGA cephesinde fay hattı oluşturdu. Donald Trump’ın “America First” ve “sonsuz savaşlara son” vaadiyle çeliştiği gerekçesiyle en yakın müttefikleri dahi savaşa sert tepki gösterirken, hareket içinde derin bir kırılma yaşanıyor. Kasım ara seçimleri öncesi büyüyen çatlak, Trump’ı siyasi olarak yalnızlaştırabilir.

Galatasaray doludizgin

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında konuğu olduğu

Alanyaspor'u yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Turnuvada grup aşamasını 4'te 4

yaparak tamamlayan sarı-kırmızılılar, lider olarak çıkarak finallerde seri başı oldu.

