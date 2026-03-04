ABD'de Trump'a İsrail isyanı

Enflasyonda seyir tersine döndü

Tüketici enflasyon şubatta yüzde 2,96, üretici fiyatları ise yüzde 2,43 arttı. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,56 oldu. 2,96’lık enflasyonun 1,71 puanı gıda ve alkolsüz içeceklerden kaynaklanması dikkat çekerken, Haziran 2024'ten bu yana TÜFE'deki düşüş seyri ikinci kez kesintiye uğradı.