Açıldığı takdirde hastanede 4 bin 695 personelin görev alacağını aktaran Canbolat, "Ortalama 18 binle 20 bin arasında günlük hastaya bakılmış olacak. Acil serviste de 4 bin kişinin müracaat etmesi ve tedavi görmesi bekleniyor. Aylık burada toplamda 450 bin vatandaşımıza sağlık hizmeti sunulması hedeflenmekte. Taşındığımız zaman yeni hizmet alanları da oluşmuş olacak. Spect tomografi, iyotlu tedavi, hiperbarik tedavi merkezi ve hematoloji laboratuvarı gibi yeni alanları da ilk defa Aydın'da sağlık hizmetine katmış olacağız." ifadelerini kullandı.



