Beyoğlu'nda kızgın boğa mezarlığa daldı: İki kişiyi yaraladı kabir ziyaretine gelenler çıkartıldı

Kızgın boğa iki kişiyi yaralayıp mezarlığa daldı

Ekipler hayvana uyutucu iğne fırlattı ancak kızgın boğa kaçmaya devam etti. Birkaç iğne daha atılması sonrasında boğa olduğu yere yığılınca ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Boğa ardından sahibine teslim edildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.