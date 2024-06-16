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Beyoğlu'nda kızgın boğa mezarlığa daldı: İki kişiyi yaraladı kabir ziyaretine gelenler çıkartıldı

10:15 - 16/06/2024 Pazar
Güncelleme: 11:04 - 16/06/2024 Pazar
IHA

Beyoğlu'nda sahibinin elinden kaçan kızgın boğa ortalığı birbirine kattı. Mezarlığa dalan boğa iki kişiyi yaraladı, kabir ziyaretine gelenler anonsla boşaltıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

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Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim için alana götürülmek istenen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kaçtı. Dakikalarca kovalanan kurbanlık en sonunda Kulaksız Mezarlığı'na daldı. İçerideki çiçek satıcısı kadını ve mendil satan bir çocuğu yaralayan boğa ardından mezarın üstüne çıktı.

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Sahibinin ihbarı üzerine olay yerine belediye ekibi sevk edildi. İki kişinin yaralanması nedeniyle de gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. 

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Polis ekipleri, belediye ekibi ve vatandaşlar ise kızgın boğayı zapt etmeye çalıştı. Ancak boğa bir türlü etkisiz hale getirilemeyince devreye belediye ekibi girdi.


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Kızgın boğa iki kişiyi yaralayıp mezarlığa daldı

Ekipler hayvana uyutucu iğne fırlattı ancak kızgın boğa kaçmaya devam etti. Birkaç iğne daha atılması sonrasında boğa olduğu yere yığılınca ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Boğa ardından sahibine teslim edildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

#Kurban Bayramı
#tosun
#mezarlık
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