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Bursa'da korkutan fabrika yangını

Bursa'da korkutan fabrika yangını

07:2226/01/2025, Pazar
DHA
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Bursa'da 3 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Bursa'daki yangın, saat 04.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde faaliyet gösteren 3 katlı tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevler, kısa sürede binanın tüm katlarına sıçradı. 

Ekipler, yangının yanda tarafta bulunan yapılara da sirayet etmemesi için mücadele etti. 

Söndürme çalışmalarında 10 itfaiye aracının kullanıldığı yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken, tekstil atölyesinde büyük çapta hasar meydana geldi.

Soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

#Bursa
#Osmangazi
#Fabrika

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